Cette actrice diplômée d’Oxford, qui a travaillé avec Saif Ali Khan, Sanjay Dutt, a été condamnée à 5 ans de prison pour…

Cette diplômée d’Oxford n’a jamais voulu devenir actrice, mais elle est venue de Norvège à Mumbai. Après avoir fait son chemin à Bollywood, une erreur a détruit sa carrière et a conduit à une peine de prison.

Devenir acteur et travailler à Bollywood est le rêve de nombreux talents en herbe. Un artiste parvient à obtenir cette grande percée dans les films et commence un nouveau voyage de rêves vivants. Pour quelques personnes, obtenir cette grande chance n’était pas si difficile que de conserver un poste dans l’industrie cinématographique. Un mauvais appel peut détruire toute la carrière, et c’est quelque chose de magnifique et talentueux que l’actrice et danseuse Monica Bedi a vécu.

Le parcours de Monica Bedi





Monica Bedi est née le 18 janvier 1975 dans une famille punjabi à Hosiyarpur, au Pendjab. Son père, le Dr Prem Kumar Bedi, est médecin et sa mère, Shakuntala Bedi, est femme au foyer. Monica a un frère cadet, Bobby Bedi. En 1979, la famille de Monica a déménagé en Norvège et Monica a fait ses études en Norvège. Après l’école, Monica a obtenu un diplôme de littérature anglaise à l’Université d’Oxford. Le voyage de Monica de la Norvège à Mumbai

Monica n’avait aucun intérêt pour le théâtre, mais elle aimait danser. Pour apprendre la danse classique, Monica s’est envolée pour Mumbai auprès du célèbre gourou de la danse, Gopi Guru. Un jour, l’acteur-réalisateur-producteur chevronné Manoj Kumar a repéré Monica dans les cours de Gopi Guru. Manoj a été impressionné par ses talents de danseuse et il lui a proposé le rôle de la principale dame face au film Kiritmaan de son fils Kunal Goswami. Quand Monica a demandé à Manoj Kumar de la laisser partir

Selon les médias, Manoj a signé un contrat de 3 ans et elle ne pouvait signer aucun autre projet. D’un autre côté, sa production maison, Kirtimaan, n’allait pas sur les parquets. Ainsi, Monica a demandé à Manoj de la libérer du contrat et de se lancer dans d’autres projets. Manoj a reconnu la demande de Monica basée sur son évolution professionnelle, et elle a obtenu son premier projet, le film Telugu Taj Mahal (1995) du D Rama Naidu. Monica est passée du télougou aux films hindi Le premier film de Monica a été un grand succès et elle a obtenu d’autres projets en telugu. Bientôt, sa popularité attire les producteurs hindi, et c’est ainsi qu’elle fait ses débuts à Bollywood avec Saif Ali Khan dans Suraksha (1995). Comme Monica n’avait pas de parrain dans l’industrie cinématographique, elle a signé des films coup sur coup, sans trop réfléchir. Des films comme Aashique Mastaane, Khilona, ​​Ek Phool Teen Kaante et Tirchi Topiwale ont échoué, ce qui a affecté sa carrière. Tout en travaillant sur des films, Monica a même commencé à faire des spectacles sur scène en Inde et à l’étranger. La plus grosse erreur de Monica dans sa vie Lors de son spectacle à Dubaï, Monica a rencontré Don Abu Salem, la pègre. Monica et Abu sont devenus amis et leur amitié s’est rapidement transformée en relation. Si l’on en croit les informations, Abu a recommandé Monica à des producteurs et réalisateurs de renom, et elle a ensuite joué dans des films tels que Pyaar Ishq Aur Mohabbat, Tada et Jodi No 1. Quand Monica a arrêté les films pour Abu Salem et a été emprisonnée pour…Monica a décidé de quitter l’industrie cinématographique pour s’installer avec Abu Salem. En 2002, Monica et Abu se sont rendus au Portugal et ont été arrêtés pour être entrés dans le pays avec de faux documents. Ils ont tous deux purgé deux ans et demi d’emprisonnement au Portugal et ont été expulsés vers l’Inde. Comme l’a rapporté le Hindustan Times, le tribunal du CBI avait condamné Bedi à cinq ans d’emprisonnement, qui a ensuite été réduit à trois ans par la Haute Cour d’Andhra Pradesh. En 2007, Monica Bedi a purgé sa peine et est repartie libre. De 2002 à 2007, Monica a passé cinq ans en prison.Monica Bedi 2.0





Après avoir purgé sa peine de prison, Monica a tenté de relancer sa carrière en participant à Bigg Boss 2 et Jhalak Dikhhla Jaa et en faisant des émissions telles que Saraswatichandra et Bandhan. Monica a même réalisé des films punjabi tels que Romeo Ranjha, Sirphire et Bandookan. Monica continue de faire des spectacles sur scène et elle tient ses abonnés informés de son activité via son Instagram.