Cette actrice de télévision cherche désespérément du travail. prévoit de simuler une rupture pour augmenter ses chances [Exclusive]

Les actrices de télévision ont à peine une durée de vie par rapport aux actrices de Bollywood. Et maintenant, nous avons appris que cette actrice de télévision qui a gagné en popularité avec son apparition dans quelques émissions de téléréalité est extrêmement désespérée de trouver du travail dans l’espace Web OTT et à Bollywood. Bien qu’elle fasse la une des journaux de temps en temps, c’est uniquement à cause de sa vie amoureuse et de son petit ami. Cette jolie actrice est désespérée avec peu ou pas de travail dans son minou et on ne parle ou n’écrit qu’avec son petit ami, qui a lui-même du mal à obtenir un bon et fort rôle dans l’industrie.

Ce couple de télé, qui est devenu le préféré de tous après avoir trouvé l’amour dans une émission de téléréalité, va fort. Cependant, pour éviter trop de bruit autour de leur relation et pour se concentrer sur elle individuellement et trouver du travail, l’actrice a élaboré un plan. Elle a donné un diktat strict à son équipe qu’il ne devrait y avoir de nouvelles que d’elle et qu’il ne fallait pas parler d’elle avec son petit ami. Récemment, même si elle était en vacances avec son petit ami, elle n’a pas posté de photos avec lui, créant une façade qu’elle est élégante, audacieuse et une voyageuse seule heureuse.

Une source proche de nous révèle que le couple, qui parlait marié, a désormais mis ses plans en veilleuse afin de se trouver du travail. En fait, ils jouent même avec l’idée de simuler une rupture pour augmenter ses chances. La fille a des projets régionaux mais rien de grand public et elle ne veut pas manquer cette opportunité de faire les choses en grand. Cette actrice a travaillé dans certaines émissions à succès, mais pas en tant que protagoniste et il en va de même pour son petit ami, malgré toute sa beauté, il n’a encore remporté aucun rôle principal dans une émission ou un film. Les deux acteurs cherchent désespérément à obtenir du bon travail, en particulier la fille et elle fait tout ce qu’il faut pour que les choses se déroulent pour elle. Nous nous demandons si ces mesures désespérées les aideront ou non à trouver du travail. Seul le temps nous le dira.