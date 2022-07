Cette actrice de Bollywood est en train de devenir alcoolique ; ça s’aggrave de jour en jour ? [Exclusive]

Cette actrice de Bollywood est accro à l’alcool et sa dépendance empire chaque jour. Elle est connue pour vivre sa vie selon ses propres termes et n’a été rien de moins qu’une reine, même si elle perd lentement son charme. Cette actrice de Bollywood qui est une star autodidacte et qui fait souvent la une des journaux en raison de ses relations est très accro à l’alcool, ce qui inquiète les membres de sa famille. Alors qu’elle est la seule à gagner sa vie dans la maison et qu’elle a mené sa vie magnifiquement et qu’elle est toujours une source d’inspiration pour beaucoup.

Cette actrice de Bollywood est très consciente de cette dépendance et veut arrêter car cela ne profitera pas à sa carrière et maintenant lentement, elle retrouve une place dans l’industrie. Elle a récemment été félicitée pour sa performance puissante et obtient plus de bon travail dans l’industrie. Pendant qu’elle est au travail, elle essaie de se tenir à l’écart de l’alcool mais cela devient un défi pour elle, et elle perd parfois son contrôle et est même accusée d’avoir bu quelques verres sur les plateaux.

Bien que les membres de son plateau n’aient aucun problème avec cela, l’actrice est une professionnelle approfondie et ne donne aucun temps dur à son réalisateur et aux autres techniciens sur les plateaux car elle respecte également le travail de chacun. Tout le monde l’aime, mais veut seulement qu’elle abandonne cette dépendance et nous espérons que cela arrivera bientôt un jour. L’actrice a beaucoup d’êtres chers autour d’elle et elle pourrait même les écouter et abandonner cette dépendance, mais cela peut être un processus difficile et elle pourrait même prendre un congé sabbatique pour la même chose. Nous espérons seulement qu’elle ressuscitera comme un phénix. Avez-vous deviné qui est cette diva de Bollywood ?