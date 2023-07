Cette actrice de Bollywood a été la première Indienne à se faire modeler la poupée Barbie ; ce n’est pas Priyanka, Kareena, Deepika, Alia

En 2009, cette actrice, qui a aujourd’hui 40 ans, a été la vedette d’un défilé de mode sur le thème de Barbie à l’occasion du 50e anniversaire de la poupée emblématique.

La star hollywoodienne Margot Robbie apportera le premier long métrage d’action en direct basé sur l’emblématique poupée Barbie, Barbie The Movie. La comédie d’action fantastique dirigée par Greta Gerwig vous permettra d’explorer Barbie et son aventure au pays de Barbie et dans le monde réel. Cependant, avant que les cinéphiles ne se précipitent dans les cinémas pour regarder Margot en tant que célèbre poupée de mode, voici un moment de retour en arrière, lorsqu’une actrice de Bollywood a immortalisé l’avatar de Barbie lors d’un défilé de mode mondial, et elle est également devenue le premier acteur indien à avoir une poupée conçue sur son. Fait intéressant, c’est aujourd’hui son anniversaire.

En 2009, Katrina Kaif a présenté un style significatif de Barbie lors d’un défilé de mode sur le thème de Barbie. Katrina est devenue la vedette du spectacle qui célébrait le 50e anniversaire de la poupée emblématique. Le même jour, la société de fabrication de jouets Mattel a honoré une poupée à l’actrice. La poupée était vêtue du même vêtement que Katrina. La poupée s’appelait «Katrina Kaif Barbie Doll». Lorsque la poupée a été lancée, Kaif a rappelé ses souvenirs d’enfance avec Barbie et a déclaré que, comme toutes les jeunes filles, elle aussi avait grandi avec Barbie. Le film d’action en direct sur Barbie sortira dans les salles le 21 juillet. Barbie The Movie affrontera Oppenheimer de Christopher Nolan.

Jetez un œil à la vidéo de retour d’IMDb de Katrina en tant que Barbie

Katrina a eu 40 ans le 16 juillet, et le couple star Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont été repérés à l’aéroport de Mumbai samedi avant de se diriger vers une destination inconnue pour célébrer le 40e anniversaire de Katrina. Enfilant des tenues décontractées mais élégantes, Katrina s’est habillée d’un haut blanc à fleurs et d’un jean bleu déchiré avec ses cheveux étalés tout en portant des lunettes de soleil noires. Vicky Kaushal portait un sweat à capuche noir, une chemise blanche, des lunettes noires et une casquette de sport. Repéré main dans la main, le couple portait également des chaussures blanches assorties. Côté travail, Katrina sera bientôt vue avec Salman Khan dans Tiger 3. Le film sortira en salles le Diwali 2023.