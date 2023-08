Cette actrice avait l’habitude de ne manger qu’un seul repas par jour, maintenant sa valeur nette est de Rs 100 crore, qui est-elle ?

Il est indéniable que Samantha est maintenant une grande star, mais elle a dû faire face à de nombreuses difficultés avant de devenir une grande industrie cinématographique.

Samantha Ruth Prabhu est sans aucun doute l’une des superstars du cinéma du Sud et elle a réussi à créer une place spéciale parmi le public avec ses films. Il ne serait pas faux de dire que Samantha Ruth Prabhu est maintenant une actrice populaire à travers l’Inde et que sa base de fans ne se limite pas au cinéma telugu. Samantha Ruth Prabhu a commencé sa carrière d’actrice avec le film Telugu de Gautham Vasudev Menon ‘Ye Maaya Chesave (2010)’.

Ce film est devenu populaire parmi les masses avant même sa sortie. Les fans étaient enthousiasmés par Gautham Menon et le compositeur AR Rahman, car les deux travaillaient ensemble pour la première fois. Samantha est devenue une partie de ce projet par une seule audition. Le film a été tourné en Inde et aux États-Unis et est sorti le 26 février 2010.

Samantha a fait de superbes débuts et a rapidement commencé à faire partie de films à gros budget. Samantha a travaillé avec plusieurs stars comme Mahesh Babu, Siddharth, Pawan Kalyan, etc. Il est indéniable que Samantha est maintenant une grande star, mais elle a dû faire face à de nombreuses difficultés avant de réussir dans l’industrie cinématographique. Samantha a commencé le mannequinat après avoir obtenu son diplôme du Stella Maris College de Chennai.

Ce n’était pas facile pour Samantha de joindre les deux bouts pendant ses jours de mannequinat et souvent, elle ne mangeait qu’une fois par jour. Samantha Ruth Prabhu a également commencé à jouer dans des programmes OTT. Elle a fait ses débuts OTT avec l’émission à succès d’Amazon Prime Family Man-2 avec Manoj Bajpayee. Samantha est aujourd’hui l’une des actrices les mieux payées de l’industrie cinématographique. Selon les rapports, la valeur nette de Samantha est d’environ Rs 100 crore. Samantha Ruth Prabhu est actuellement en pause dans les films. L’actrice a fait une pause de 6 mois pour se concentrer sur sa santé car selon les rapports, elle sera bientôt traitée pour une myosite aux États-Unis.