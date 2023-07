Cette actrice appartient à la famille royale, a travaillé avec des superstars, n’a pas goûté au succès au cinéma, pouvez-vous l’identifier ?

Cette actrice appartient à la famille royale, a travaillé avec des superstars, n’a pas réussi à goûter au succès dans les films

Des millions de personnes en Inde sont fans des films de Bollywood et beaucoup d’entre elles veulent savoir à quoi ressemblaient les célèbres stars populaires de Bollywood dans leur enfance. De nombreuses stars de cinéma continuent de partager leurs photos d’enfance sur Instagram et maintenant, certaines photos d’enfance d’une actrice deviennent virales sur les réseaux sociaux. L’actrice est Raima Sen, âgée de 45 ans, mais elle est toujours aussi belle que n’importe quelle autre actrice de Bollywood.

Sur une photo, on peut voir Raima Sen debout dans un costume vert avec l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi. Sur une autre photo, elle est assise à gauche d’un homme, tandis que sa sœur Riya Sen, qui est également actrice, est à droite. Il est à noter que la mère et la grand-mère de Raima Sen ont également travaillé dans des films de Bollywood. Raima Sen et Riya Sen ont également travaillé dans plusieurs films de Bollywood mais elles n’ont pas réussi à goûter au succès. Notamment, Raima Sen et Riya Sen sont de la famille royale car leur arrière-grand-mère était une princesse de Cooch Behar.





Raja Sayajirao Gaekwad de Baroda était le père de la grand-mère de Raima, Ila Devi, qui était l’arrière-petite-fille d’Indira Raje, la princesse de Cooch Behar. La belle actrice de Bollywood Moon Moon Sen est la mère de Raima Sen et la légendaire actrice bengali Suchitra Sen est sa grand-mère maternelle. Raima Sen a fait ses débuts avec « Godmother », sorti en 1999.

Raima Sen a joué dans des films comme « Parineeta », « Daman », « Honeymoon Travels Private Limited » et « Eklavya ». Raima Sen a également travaillé dans des séries Web comme « Love Birds », « Hello » et « Mehmaan ». L’actrice est toujours célibataire.