Cette actrice a quitté l’Inde en accusant Bollywood de partialité, les producteurs subissent une perte de Rs 2000 crore, pouvez-vous l’identifier ?

Les téléspectateurs attendaient avec impatience la série Web de thrillers d’espionnage de Priyanka Chopra et Richard Madden « Citadel ». Les gens avaient de grands espoirs dans cette série Web de Priyanka Chopra, qui a été publiée sur Amazon Prime Video. Mais la série Web n’a pas obtenu de réponse positive du public. La série Web la plus attendue de Priyanka Chopra, Citadel, a été déclarée un flop et les créateurs ont également perdu environ Rs 2000 crore. Il est à noter que le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a demandé une « analyse budgétaire » de la web-série ratée.

Le thriller d’action d’espionnage a fait ses débuts sur le Web en avril dernier et a reçu un accueil tiède de la part des masses et des critiques. Selon certaines informations, la méga série a un coût de production de plus de 250 millions de dollars (Rs 2 500 crores). La citadelle de Priyanka Chopra est diffusée sur la plateforme OTT Amazon Prime Video et ses performances ont été assez lentes. Le PDG d’Amazon Prime Video a exprimé sa surprise face à l’échec du thriller d’action. Selon les rapports, les créateurs de Citadel ont perdu Rs 2000 crore et la série Web n’a pas non plus réussi à se faire une place dans le Top 10 des émissions américaines.

Selon les rapports, Jassy a demandé une analyse détaillée des grands spectacles d’Amazon, dont six ont apparemment sous-performé au cours des neuf derniers mois. Selon Nielsen, au cours des derniers mois, Amazon a dépensé 100 millions de dollars chacun pour des émissions telles que The Power, Dead Ringers, Daisy Jones & the Six et The Peripheral, et aucune d’entre elles n’a réussi à figurer sur la liste des 10 émissions les plus regardées. aux Etats-Unis. Les performances décevantes des plus grands salons ont conduit Amazon à supprimer 27 000 emplois et même l’avenir des projets de Jettison semble incertain.

Une autre méga série, Lord of the Rings: The Rings of Power, a eu du mal à se faire accepter par les masses lors de sa première saison. L’émission aurait coûté 400 millions de dollars à Amazon. Cependant, la série sous haute surveillance est Priyanka Chopra, vedette de Richard Madden.