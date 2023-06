Cette actrice a donné le premier succès indien de 100 crores de Rs dirigé par une femme; et ce n’est pas Alia Bhatt, Kangana Ranaut, Deepika, Priyanka

Le club de 100 crores du cinéma indien a vu le jour il y a quatre décennies après le record de Disco Dancer de Mithun Chakraborty en Union soviétique. Au fil des ans, plusieurs films l’ont rejoint, allant de Hum Aapke Hain Kaun et Kabhi Khushi Kabhie Gham à Gadar et Enthiran. Le seul lien commun entre tous ces films était qu’ils étaient dirigés par des superstars masculines. Il a fallu un certain temps pour qu’un fil dirigé par une femme entre dans ce club d’élite et ce n’est pas un suspect habituel qui a brisé ce plafond de verre.

Le premier film de Bollywood dirigé par une femme à 100 crores Rs bruts est…

Le premier film indien mettant en vedette une actrice en tête, qui a dépassé Rs 100 crore brut dans le monde, était la sortie de 2011 The Dirty Picture. La star de Vidya Balan était le biopic non officiel de la sirène d’écran d’antan Silk Smitha et a fait jouer à Vidya une version fictive de Silk. Le film semi-torride et semi-dramatique, réalisé par Milan Luthria, mettait également en vedette Emraan Hashmi, Naseeruddin Shah et Tushar Kapoor. Le film a rapporté Rs 79 crore net en Inde et Rs 116 crore brut dans le monde. C’était, à l’époque, le film indien dirigé par une femme le plus rentable, un record qu’il perdrait quatre ans plus tard au profit de Tanu Weds Manu Returns, avec Kangana Ranaut.

Tous les films indiens dirigés par des femmes font partie du club des 100 crore

Depuis que Vidya Balan a brisé le plafond de verre, plusieurs autres actrices ont emboîté le pas, à commencer par Kangana Ranaut. Un total de 10 films sont entrés dans le club depuis The Dirty Picture, avec trois d’Alia Bhatt (Dear Zindagi- Rs 136 crore, Rs Raazi- 197 crore et Gangubai Kathiawadi- Rs 210 crore), et deux chacun de Kangana Ranaut (Manikarnika- Rs 133 crore et Tanu Weds Manu Returns- Rs 255 crore) et Sonam Kapoor (Neerja- Rs 120 crore et Veere Di Wedding- Rs 139 crore. Le plus récent participant au club est Adah Sharma-vedette The Kerala Story, qui a rapporté plus de Rs 300 crore dans le monde, tout en arrondissant le bas du tableau est Tapsee Pannu’s Pink (Rs 104 crore).

Fait intéressant, le film au sommet met en vedette Zaira Wasim. Le drame musical Secret Superstar a récolté Rs 858 crore, grâce à une course de rêve en Chine, où le film a rapporté plus de Rs 600 crore. Ce fut également un succès chez nous, où il rapporta Rs 75 crore.