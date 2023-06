Cette actrice a donné le premier coup de Rs 100 crore de Bollywood et ce n’est pas Sridevi, Madhuri, Bhagyashree, Aishwarya, Deepika, Alia

Cette actrice a donné le premier succès de Bollywood à Rs 100 crore; et ce n’est pas Sridevi, Madhuri, Aishwarya, Deepika ou Priyanka

Le club de 100 crores à Bollywood est très courant de nos jours, mais il fut un temps où il était très difficile pour les films hindis de gagner 100 crores de roupies au box-office. Mais maintenant, les prix des billets ont augmenté et avec la modernisation, la perspective des gens envers les films a également beaucoup changé et c’est la raison pour laquelle de nombreux films entrent maintenant dans le club Rs 100. Il existe de nombreux acteurs et actrices qui ont maintenant donné des films Rs 100 crore, y compris de grands noms comme Salman Khan, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Madhuri Dixit, Sridevi, Deepika Padukone, Aishwarya Rai, Priyanka Chopra etc.

Mais vous seriez surpris de savoir que la première actrice qui a joué dans un film indien qui a franchi la barre des Rs 100 crore n’était pas un nom populaire. Oui, tu l’as bien lu! Notamment, le club de 100 crores n’a pas été créé après l’arrivée des Khans, mais le premier film de Bollywood qui a rapporté Rs 100 crores était Disco Dancer et c’est arrivé en 1982.

Disco Dancer a été réalisé par Babbar Subhash et met en vedette Mithun Chakraborty et Kim dans des rôles principaux. Om Puri, Gita Siddharth et Karan Razdan ont également joué des rôles importants dans le film.

Qui est Kim Yashpal ?

Kim Yashpal était populairement connue sous le nom de Kim mais son vrai nom était Satyakim Yashpal. Kim est devenue extrêmement populaire après le succès de Disco Dancer mais avant Disco Dancer, elle a travaillé dans de nombreux films à succès comme Naseeb (1981), Bulundi (1981), Ek Hi Maqsad (1988) et ainsi de suite.

Selon les rapports, Kim était dans une relation avec l’acteur Danny Denzongpa et les deux sont sortis ensemble pendant environ 7 ans. Cependant, la relation a pris fin après que Danny se soit marié avec la reine du Sikkim, Gawa.

On ne sait pas où est Kim Yashpal ces jours-ci. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Kim n’était plus.