WASHINGTON – L’insurrection de la foule de mercredi au Capitole à Washington, DC, ne sera probablement pas la dernière action violente des extrémistes d’extrême droite, qui pourraient également utiliser les événements extraordinaires de la semaine pour recruter des membres pour une coalition grandissante autour du président sortant Donald Trump, selon les experts de l’extrémisme.

Bien que l’attaque de cette semaine ait été extraordinaire dans son audace, c’était également un appel au réveil des forces de l’ordre fédérales et locales que les menaces des partisans d’extrême droite de Trump devraient être prises très au sérieux au cours des deux dernières semaines de la présidence de Trump et au-delà, a déclaré Mary. McCord, directeur juridique de l’Institute for Constitutional Advocacy and Protection de l’Université de Georgetown à Washington, DC

«Il y a beaucoup de discussions sur ce qui s’est passé dans les forums et les forums de discussion d’extrême droite aujourd’hui, et sur la façon dont l’inauguration le 20 janvier sera la dernière bataille et qu’il est maintenant temps de recruter», a déclaré McCord.

Les capitales d’État devraient renforcer la sécurité, tout comme Washington, DC, a commencé à le faire, a-t-elle déclaré, dans l’espoir que les partisans de Trump tentent de répéter l’attaque de cette semaine ou pire.

Mark Pitcavage, chercheur principal au Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation, a déclaré qu’il était moins préoccupé par les attaques organisées contre les capitales fédérales ou d’État – bien qu’il ait convenu que celles-ci devraient être fortement surveillées le jour de l’inauguration – que par les individus ou les petits extrémistes. groupes réalisant des complots ou des fusillades dans les deux semaines à venir.

«Il y a plus de risque que des canons lâches sonnent et décident de faire quelque chose», a déclaré Pitcavage.

Un coup de pouce pour le recrutement extrémiste

On ne sait pas si l’attaque de mercredi a été menée par une organisation ou des individus en particulier, mais les participants à la foule comprenaient des personnes arborant des insignes des Oath Keepers et Three Percenters, deux des groupes extrémistes nationaux les plus connus.

Chris Hill, chef de la III% Security Force, un groupe extrémiste d’Atlanta, a déclaré avoir été contacté par plusieurs personnes intéressées à rejoindre des groupes comme le sien depuis la prise de contrôle du Capitole. (Les trois pour cent sont un groupe de groupes extrémistes armés faiblement affiliés, nommés d’après le mythe selon lequel seulement 3% des Américains ont pris les armes contre les Britanniques pendant la guerre d’indépendance.)

« Beaucoup de gens sont très intéressés par la recherche de groupes de patriotes en ce moment », a déclaré Hill. «Ils utilisent des plateformes et des réseaux alternatifs pour résister à ce qu’ils ressentent comme la tyrannie du gouvernement.»

Les babillards électroniques en ligne, les sites Web et les plateformes de médias sociaux dédiés au mouvement d’extrême droite armé sont en effervescence depuis que la foule en colère a pris le contrôle du siège du pouvoir du pays, a déclaré JJ MacNab, membre du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington à Washington.

« Il y a beaucoup de bavardages », a déclaré MacNab, « j’essaie généralement de minimiser ces choses à moins que ce soit vraiment gros, mais c’était vraiment gros. »

MacNab a comparé l’attaque de mercredi à d’autres incidents qui ont stimulé la croissance des pro-armesdes groupes extrémistes, notamment le bras de fer de Bundy Ranch en 2014, lorsqu’un groupe relativement restreint d’hommes armés a affronté des agents fédéraux.

«J’avais l’habitude de penser que Bundy Ranch était le plus gros, mais c’était beaucoup, beaucoup plus grand», dit-elle.

Pitcavage était moins sûr. Il a déclaré qu’il ne savait pas encore si l’attaque de mercredi servira ou entravera finalement le mouvement extrémiste pro-armes.

Ces groupessont déjà prêts pour un coup de pouce, a déclaré Pitcavage. Les adhésions ont gonflé au cours des premières années de la présidence d’Obama, en grande partie en raison de nouvelles recrues terrifiées à l’idée qu’Obama tente de faire adopter de nouvelles lois strictes sur les armes à feu. Mais la croissance des groupes a ralenti sous Trump, a-t-il déclaré.

Un démocrate entrant en tant que président pourrait pousser plus de gens dans le mouvement, a déclaré Pitcavage. Mais il n’est pas convaincu que les événements de cette semaine ajouteraient à cette poussée.

«Le mouvement des milices a tendance à se dissocier des choses qui font l’objet d’une mauvaise publicité», a-t-il déclaré.

Blâmer antifa

Presque immédiatement après l’attaque, certains membres du mouvement des milices, ainsi que des personnalités des médias et des politiciens de droite, accusaient déjà l’attaque du Capitole sur quelqu’un d’autre: des militants antifascistes.

Sur les réseaux sociaux et les babillards électroniques en ligne comme MyMilitia.com, des affiches se sont bientôt fusionnées autour d’une théorie du complot populaire: que la foule qui a fait irruption dans le Capitole mercredi, par opposition aux hordes qui l’entouraient, n’étaient pas des extrémistes de droite à tous, mais à la place étaient des antifascistes déguisés.

Il n’y a aucune preuve à l’appui. Plusieurs des personnes qui ont déjà été reconnues comme des intrus illégaux ont déjà été associées à des groupes d’extrême droite, y compris la théorie du complot QAnon et les Proud Boys.

Hill, en Géorgie, a répété cette théorie réfutée dans une interview et a renoncé aux personnes qui «avaient pénétré» dans le Capitole, affirmant qu’elles auraient dû faire valoir leur point de vue en entourant simplement le bâtiment, plutôt qu’en entrant.

Mercredi soir, le FBI a annoncé qu’il recherchait des personnes impliquées dans l’attaque de mercredi. Comme beaucoup ont été filmés ou filmés, leur identité – ainsi que leurs affiliations politiques – pourraient bientôt être révélées aux yeux de tous.