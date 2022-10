“C’était une vérification de la réalité”, déclare Erik Ten Hag après la perte massive de Manchester United contre City

Manchester United a été confronté à la réalité lors de sa défaite 6-3 à Manchester City, mais est prêt à rebondir après avoir appris une leçon, a déclaré le manager Erik ten Hag avant le match de la phase de groupes de la Ligue Europa jeudi à Omonia Nicosie.

Une série de quatre victoires successives en championnat sous Ten Hag avait promis de meilleurs temps à venir, mais United a été fermement ramené sur terre après un après-midi humiliant contre la ville de Pep Guardiola.

A LIRE AUSSI : Jeux nationaux : Sai Praneeth affrontera Mithun Manjunath lors de la finale du simple masculin de badminton

“C’était une confrontation avec la réalité, et nous devons en tirer des leçons et continuer”, a déclaré Ten Hag aux journalistes mercredi. « C’était une journée difficile… Vous respectez l’adversaire, mais nous nous en tiendrons à notre philosophie et à nos principes.

« Vous aurez des revers. Nous avons battu Arsenal, nous avons battu Liverpool. Dimanche, nous avons eu une mauvaise journée au bureau. La ville était meilleure, nous devons l’accepter. Mais nous ne pouvons pas accepter nos performances inacceptables.

«Nous pouvons obtenir beaucoup de confiance en battant Arsenal et Liverpool, mais maintenant nous obtenons une vérification de la réalité de Man City. Alors merci pour la leçon, Pep et City. Nous devons comprendre, nous devons faire les choses beaucoup mieux.

Ten Hag a réfuté les suggestions selon lesquelles Cristiano Ronaldo ne serait pas appelé sur le banc lors du derby de Manchester et l’avenir de l’attaquant portugais au club.

Ronaldo, dans son deuxième passage à United, n’a commencé qu’un seul match de championnat cette saison et était lié à un départ pendant la fenêtre de transfert d’été, mais Ten Hag a déclaré qu’il restait attaché au club.

“Quand nous étions menés 4-0 ou 6-1, j’ai dit que je ne l’avais pas amené par respect. Cela n’a aucun lien avec son avenir au club », a déclaré Ten Hag. « Je ne vois pas qu’il est malheureux. Il s’entraîne bien et aime être ici.

« Il n’est pas content de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas. Bien sûr, il veut jouer et il est énervé quand il ne joue pas.

United a commencé sa campagne en Ligue Europa avec une victoire et une défaite lors de ses deux premiers matchs du Groupe E. Ils sont deuxièmes avec trois points, trois derrière les leaders de la Real Sociedad, tandis qu’Omonia est en bas et n’a pas encore récolté de point.

L’équipe de Ten Hag sera privée de Raphael Varane pour le voyage de jeudi à Chypre après que le défenseur central s’est blessé à la cheville lors de la défaite de dimanche face à City. Le capitaine Harry Maguire ainsi que Aaron Wan-Bissaka et Donny van de Beek sont également indisponibles.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici