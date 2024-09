« C’était une sacrée somme » : James McAvoy a auditionné pour un rôle dans Harry Potter il y a des années et s’est vu offrir une grosse somme d’argent. Pourquoi il a finalement refusé

James McAvoy possède une œuvre considérable, qui comprend X-Men films et drames romantiques comme Expiation et Devenir JaneIl a également exploré l’horreur avec des films comme Diviser et IL : Chapitre 2Ce qu’il lui reste encore à affronter, cependant, c’est la Harry Potter La série, alors que de nombreux autres acteurs nés au Royaume-Uni l’ont fait. Cependant, il s’avère que McAvoy a failli faire partie de la franchise et s’est vu offrir une grosse somme d’argent pour la rejoindre. Aujourd’hui, il parle de son rôle théorique et des raisons pour lesquelles il l’a refusé.

L’acteur vétéran a récemment parlé à Josh Horowitz de la Heureux, triste, confus podcast, sur lequel ils ont discuté de son Film d’horreur acclamé par la critique, Ne dis pas de mal et plus encore. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un genre ou une franchise dont il aimerait faire partie, il n’a pas eu de réponse mais a révélé qu’il avait presque joué un rôle clé dans Harry Potter films vers le début de sa carrière d’acteur. Il semble qu’il ait été courtisé pour jouer un certain antagoniste dans l’une des premières entrées de la série :

J’ai failli jouer dans Harry Potter. Presque, oui. Je peux probablement dire celui-là. Le tout premier film, je crois que c’était… qui est le… est-ce que c’est Tom Riddle dans le premier, oui ? Mais il est là pour une scène de flashback ou quelque chose comme ça ? Et ils avaient… Je me souviens simplement que c’était au tout début de ma carrière. J’ai auditionné pour ça. Je crois qu’ils voulaient me mettre sous contrat, et ils m’ont proposé quelque chose comme… c’était fou, je n’avais pratiquement pas travaillé. Et moi et peut-être 10 autres acteurs ou quelque chose comme ça… ils voulaient nous mettre sous contrat pour pouvoir nous garder et choisir plus tard qui ce serait.

D’après le contexte, il semble que l’acteur était en pourparlers pour jouer Tom Riddle (le jeune homme qui deviendrait Lord Voldemort) dans le deuxième Potier film, La Chambre des Secrets. Finalement, le rôle a été (de manière assez impressionnante) joué par Christian Coulson dans le film de 2002. Le rôle de l’adolescent Riddle a également été finalement repris par Frank Dillane dans le film de 2009 Prince de sang-mêlé.

C’est en fait une partie beaucoup plus grande que la Verre La star se confie. Il aurait joué un rôle central au milieu du film, lorsque Harry Potter entre dans le journal de Riddle, qui révèle une version déformée du passé. Il aurait également joué dans le troisième acte, où Harry combat Riddle dans la chambre du titre.

(Crédit image : Warner Bros.)

Le salaire pour le rôle était également important, et James McAvoy considérait que c’était une somme assez importante, surtout compte tenu du fait qu’il n’avait pas beaucoup de crédits à son actif. Comme vous pouvez l’entendre dans le YouTube vidéo, il a dit :

C’était vraiment étrange, et ils m’ont proposé beaucoup d’argent. Pour moi, à l’époque, c’était une somme énorme. C’était environ 40 000 £ ou quelque chose comme ça, et j’avais fait très peu de travail.

Le Harry Potter Les films sont réputés pour être bien payés il n’est donc pas trop surprenant d’apprendre que le studio a offert à l’acteur alors en pleine ascension une somme importante. Même si cela semblait être une bonne offre, il y avait un inconvénient. Le fait d’être sous contrat signifiait que James McAvoy ne pourrait pas travailler sur d’autres productions pendant une période déterminée. Comme il l’a expliqué plus tard, son agent lui a donné une réponse directe lorsqu’il lui a fait part de son point de vue à ce sujet, à l’époque :

J’avais fait très peu de travail et je n’aurais pas pu travailler pendant sept mois, je crois. J’ai alors demandé à mon agent : « Qu’en penses-tu ? » Et Ruth Young, qui est mon agent depuis 24 ans au moins, 25 peut-être, m’a répondu : « Absolument pas. Ne fais pas ça. » Et elle m’a répondu : « On va faire autre chose. »

James McAvoy a plutôt joué dans une pièce de théâtre, qui a, selon lui, reçu des huées de la part de spectateurs homophobes. Pourtant, mis à part les foules grossières, l’acteur a déclaré que jouer un rôle sur scène s’est avéré une excellente expérience d’apprentissage. Comme il l’a dit, le travail a élargi ses connaissances et son champ d’action en tant qu’acteur. Bien qu’il n’ait pas rapporté le chèque que Harry Potter je lui aurais écrit, c’était probablement mieux pour lui en tant qu’interprète.

Le Recherché est maintenant une star suffisamment importante pour qu’il puisse certainement apparaître dans le monde des sorciers à l’avenir s’il le souhaite. Il existe actuellement un Harry Potter série en développement chez Max et James McAvoy pourrait bien être le candidat idéal pour l’un des Maraudeurs ou des professeurs excentriques. Son champ d’action est incroyable, et je suis sûr qu’il réussirait tout ce qu’il déciderait d’entreprendre à l’avenir.