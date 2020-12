Kim Kardashian pleure Brandon Bernard, qui a été exécuté jeudi malgré une vague d’appels de dernière minute déposés par ses avocats.

Bernard a été déclaré mort à 21h27, a rapporté l’Associated Press.

« Je suis tellement foiré en ce moment », a déclaré Kardashian sur Twitter. «Ils ont tué Brandon. C’était une personne tellement réformée. Tellement optimiste et positif jusqu’à la fin. Plus important encore, il est désolé, désolé pour la douleur et la douleur qu’il a causées aux autres.

La star de télé-réalité a également partagé le dernier message de Bernard pour elle, alors qu’il attendait une injection mortelle.

« Comme il était dans la chaise, son avocat m’a appelé et ils ont juste eu leur dernier appel et ont dit ceci, » elle a écrit. « Brandon a dit qu’il t’aimait et voulait te dire encore merci. Il a dit qu’il ne se sentait pas trop claustrophobe dans le fauteuil. »

Selon Kardashian, Bernard, qui a été condamné pour des crimes liés à un double meurtre et vol au Texas en 1999, était un amateur de musique classique et un «maître du crochet», qui plaisantait souvent en disant que «si quelqu’un venait de voir sa cellule, il penserait que c’était une cellule de grand-mère». Elle a également partagé un conseil que Bernard a voulu transmettre aux jeunes: ne vous mêlez pas «du mauvais public».

« Je pourrais continuer indéfiniment à dire à quel point Brandon était une personne incroyable, » elle ajoutée. « Je sais qu’il a quitté cette terre en se sentant soutenu, aimé et en paix. Cela doit juste changer: notre système est tellement (juron).

Dans les heures qui ont précédé l’exécution de Bernard, Kardashian, qui a fait entendre sa voix dans son plaidoyer en faveur d’une réforme de la justice pénale, a exhorté ses partisans à tweeter au président Donald Trump pour arrêter l’exécution.

Mardi, un juge fédéral a rejeté une demande d’arrêt de l’exécution de Bernard.

« 1 heure avant que Brandon Bernard ne soit exécuté », Kardashian a écrit plus tôt jeudi. «C’est #HumanRightsDay et ici aux États-Unis, nous exécutons quelqu’un qui avait 18 ans au moment du crime, n’était pas le tireur et s’est réhabilité. Tellement honteux.

Selon des documents judiciaires, Bernard n’était pas un architecte du plan de vol qui a conduit à la mort brutale de Todd et Stacie Bagley sur la base militaire de Fort Hood à Killeen, au Texas. Christopher Vialva, un complice, a tiré sur les deux victimes à la tête. Bernard a ensuite mis le feu à leur véhicule alors que les Bagleys étaient toujours à l’intérieur.

Une autopsie a révélé que Todd Bagley avait été tué par une blessure par balle, mais la cause du décès de Stacie Bagley était l’inhalation de fumée. Vialva et Bernard ont tous deux été condamnés à mort et Vialva a été exécuté par injection létale le 24 septembre.

Les avocats de Bernard avaient fait valoir que l’équipe de poursuite lors de son procès avait retenu un témoin expert qui attestait de la faible position de Bernard dans la hiérarchie de son gang local qui avait commis le crime. Dans son ordonnance de mardi, le juge James Sweeney du tribunal de district américain du district sud de l’Indiana a écrit que la contribution du témoin expert n’était pas suffisamment convaincante pour contester la condamnation à mort des jurés.

Bien que Kardashian c’est noté elle « peut faire preuve d’empathie et ressentir de la douleur pour les victimes et leurs familles », a-t-elle ajouté que « tuer Brandon ne les ramènera pas ».

« Je crois au fond de moi que le tuer n’est pas correct », a-t-elle écrit. « Ce que Brandon a fait était mal, mais le tuer ne réglera pas les choses. »

Kardashian aussi détails partagés de son dernier appel téléphonique avec Bernard le jour de son exécution, le décrivant comme «l’appel le plus dur que j’aie jamais eu».

«Quand il m’a dit qu’il était claustrophobe et qu’ils lui ont proposé de lui donner une dose de sédatif pour le calmer avant de le mettre dans la chaise et qu’il ne voulait tout simplement pas paniquer, j’ai littéralement perdu ça», elle a écrit. «J’ai dû couper mon téléphone pour qu’il ne m’entende pas pleurer comme ça.

À la fin de leur appel, Kardashian a déclaré qu’elle et Bernard essayaient de garder espoir.

« Nous n’avons pas dit au revoir car nous voulions espérer que nous reparlerions », at-elle a écrit. « nous avons dit à bientôt! »

L’exécution de Bernard fait de lui le neuvième prisonnier fédéral à être exécuté après que l’administration Trump a mis fin à une interruption de 17 ans des exécutions fédérales plus tôt en 2020, dans l’attente de nouveaux appels.

Les avocats de Bernard ont fait appel de la décision de Sweeney devant la Cour d’appel du 7e circuit des États-Unis mardi. Ils ont également soumis des papiers à la Cour suprême des États-Unis cette semaine demandant que les juges arrêtent l’exécution de Bernard. Les deux tribunaux ont rejeté les demandes jeudi.

La semaine dernière, ils ont présenté leur cas au bureau du procureur de la grâce du ministère de la Justice et ont demandé que Trump commute la peine de Bernard en prison à vie.

Au cœur de la défense se trouvaient quatre arguments. Premièrement, selon le plan initial, Bernard n’était qu’un «chauffeur de fuite», selon Rob Owen, l’un des avocats de Bernard. Deuxièmement, un ancien directeur du Bureau fédéral des prisons a déclaré que Bernard devait être commué en raison de sa 20 ans de prison et trois, que cinq des neuf jurés qui ont condamné Bernard à la peine de mort se sont manifestés depuis pour dire qu’ils regrettaient le verdict initial.

Quatre des jurés ont demandé que la peine de Bernard soit commuée en prison à vie, tandis que le cinquième juré a déclaré qu’ils ne s’opposeraient pas à la commutation de la peine de Bernard, a déclaré Owen.

Owen a également déclaré que la décision de l’équipe de poursuite de retenir un témoin expert avait eu un impact démesuré sur le verdict, car elle aurait contredit d’autres témoignages décrivant le gang comme n’ayant pas de véritable leadership.

Sweeney a reconnu dans son ordonnance mardi que l’équipe de Bernard avait présenté un dossier solide selon lequel des preuves avaient été retenues lors du procès initial de Bernard. Mais il a dit que cette preuve n’a pas surmonté les faits de l’affaire.

« Plutôt que de prendre en considération la hiérarchie en général, la phrase reflète la conduite réelle dans cette affaire », a écrit Sweeney. << À savoir, le jury a recommandé une condamnation à perpétuité pour M. Bernard où le meurtre de M. Bagley était directement imputable non pas à M. Bernard mais à la balle tirée par M. Vialva, et le jury a recommandé une condamnation à mort pour M. Bernard uniquement. où le meurtre de Mme Bagley était attribuable, au moins en partie, à la fumée, elle a inhalé du feu directement allumé par M. Bernard. "

