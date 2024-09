La carrière bien remplie de Paula Abdul en tant que chanteuse, danseuse et chorégraphe a eu des répercussions sur son corps. Dans une nouvelle interview avec l’animatrice de télévision canadienne Melissa Grelo pour son podcast « Vieillir en force avec Melissa Grelo » la chanteuse de 62 ans, qui a récemment terminé sa tournée « Magic Summer Tour », a expliqué comment des années de performances et de blessures ont eu un impact sur sa relation avec son corps et sur sa vision du vieillissement.

« J’ai 62 ans, mais parfois j’agis comme si j’en avais 26. Croyez-moi », dit-elle. dit Grelo.

Le chanteur de « Hit and Run » a parlé franchement de tout, de la ménopause à l’exercice – voici ce que nous avons appris de l’interview.

Abdul a traversé la périménopause au début de la quarantaine

Abdul souffrait de plusieurs blessures lorsqu’elle a commencé à ressentir les « symptômes classiques » de la périménopause.

« J’ai commencé assez tôt. J’ai commencé à 42 ans… » dit. « C’était une période difficile parce que non seulement tout changeait pour moi… tout [was] se produit plutôt plus tôt dans la vie que chez la plupart des gens, lorsqu’ils commencent la ménopause.

Abdul a déclaré qu’elle ne savait pas que sa douleur physique, comme ses douleurs musculaires et articulaires, pouvait être un symptôme de la périménopause.

Paula Abdul affirme que des années de carrière sur scène ont eu des conséquences néfastes sur son corps. (Photo de Jeff Hahne/Getty Images)

« Je pensais que c’était juste de la douleur et mes articulations et que je vieillissais », a-t-elle déclaré. dit. « … Mais faire des analyses de sang, des tests et entendre mes médecins m’expliquer que je suis en train de vivre un changement de vie, c’est toujours bizarre d’entendre ça… parce qu’on se dit : vraiment ? Déjà ? C’est bizarre. »

Les réalités « isolantes » de la douleur chronique

Le corps d’Abdul a été son instrument tout au long de sa carrière. Après avoir débuté comme danseuse pour les Lakers de Los Angeles, elle est devenue une chorégraphe récompensée par un Emmy et une pop star à part entière. Le succès d’Abdul a eu un prix physique : elle a développé de l’arthrose et des douleurs chroniques suite à des blessures antérieures.

« Je pense que j’ai cassé presque tous les os de mon corps », dit-elle. plaisanté« J’ai subi plusieurs opérations chirurgicales aux genoux et au cou. J’ai eu une lésion de la moelle épinière. Je sais ce que c’est que de traverser l’aspect intimidant de la douleur et d’essayer de se rétablir. C’est très isolant parce que vous pouvez avoir l’air d’aller bien, mais si les gens ne voient pas ou ne comprennent pas cette douleur, ils ne pensent pas qu’elle est réelle. »

Je sais ce que c’est que de traverser l’aspect intimidant de la douleur et d’essayer de récupérer.Paula Abdul

Abdul a dit Beaucoup de gens l’évitaient parce que « les gens ne veulent pas être à proximité de quelqu’un qui souffre ».

L’importance de varier sa routine

Les blessures d’Abdul l’ont motivée à prendre le contrôle de sa santé et à trouver un mode de vie et une routine de remise en forme qui lui conviennent.

« Tout change et à mesure que l’on vieillit, les choses deviennent plus difficiles », dit-elle. dit« Je pense que c’est le plus grand défi que j’ai dû relever au cours de ce changement de vie : revoir ma façon de manger, certains programmes d’exercices que j’essaie. Mon corps a besoin de beaucoup de changements. Je dois changer mes habitudes de fitness et de danse. »

Paula Abdul a parlé à l’animatrice de télévision canadienne Melissa Grelo de santé, de vieillissement et de ménopause. (Photo de Christopher Polk/Variety via Getty Images)

Bien qu’elle ne suive pas de régime en raison de son trouble alimentaire antérieur, Abdul a travaillé avec une nutritionniste qui l’aide à alimenter son corps.

« Le sommeil est la chose la plus importante », dit-elle. ajouté« Sans un sommeil adéquat… je ne suis pas bon. »

Le pouvoir des compléments alimentaires

Abdul a commencé à ressentir des symptômes d’arthrose, une maladie dégénérative des articulations, au début de la cinquantaine. L’interprète de « Forever Your Girl » a déclaré qu’elle conseillait aux jeunes athlètes et artistes de commencer à prendre des suppléments de calcium pour aider à protéger leurs articulations et à maintenir une densité osseuse saine – quelque chose qu’elle aurait aimé savoir quand elle était plus jeune.

Tout change et à mesure que vous vieillissez, les choses deviennent plus difficilesPaula Abdul

« La densité osseuse est particulièrement importante à mesure que nous vieillissons. Lorsque la densité osseuse commence à diminuer, elle devient dangereuse », explique-t-elle. dit. « Tout cela est donc extrêmement important pour moi. Je sais [from] être danseur, faire des choses que mon corps ne devrait pas faire, avoir toutes ces blessures et devoir les surmonter et guérir… «

Un lien fort avec le Canada

Même si elle est née et a grandi en Californie, le Canada occupe une place particulière dans le cœur d’Abdul : sa mère, Lorraine (Rykiss) Abdul, est née à Minnedosa, au Manitoba, et a grandi à Winnipeg.

La chanteuse Paula Abdul et sa mère Lorraine Rykiss. (Photo de Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)

Bien que Lorraine soit décédée en 2018, Abdul et sa sœur, Wendy, sont en train d’obtenir la double citoyenneté en plus de faire une tournée au Canada à l’automne.

« C’est quelque chose que notre mère voulait que nous fassions », dit-elle. dit« La vie est faite de coups et nous avons perdu notre mère il y a plusieurs années. Je sais qu’elle sourit d’une oreille à l’autre et le fait que je vais jouer là où elle est née et a grandi est trop beau pour être vrai. Cela semble complet, c’est un cercle complet et c’est excitant. »

Dites-nous ce que vous pensez en commentant ci-dessous et en tweetant @YahooStyleCA! Suivez-nous sur Gazouillement et Instagram.