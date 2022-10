“C’était une grande injustice” – Xavi Hernandez exprime sa déception après la défaite de l’équipe face à l’Inter Milan

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a été déçu par la grande injustice après la défaite 1-0 de Barcelone contre l’Inter Milan en UEFA Champions League.

La terrible décision du VAR de ne pas leur accorder de penalty tardif après un handball dans la surface de réparation de l’Inter a laissé Hernandez frustré et indigné. Réfléchissant à la même chose, il a dit,

“Nous pensons que c’était une grande injustice. C’est ce que je ressens et je ne peux pas le cacher. Je suis outré, c’est une grande injustice. Je pense que l’arbitre devrait venir nous voir et nous parler. C’est une figure très importante dans ce sport. Au lieu de cela, il s’en va et rien ne se passe. Il devrait venir ici et nous donner une explication, car nous n’avons pas compris ce qui s’est passé.

A LIRE AUSSI : Jeux nationaux : Sai Praneeth affrontera Mithun Manjunath lors de la finale du simple masculin de badminton

Il a en outre admis que son équipe manquait de dynamisme en première mi-temps mais a fait preuve d’un grand esprit dans la dernière demi-heure du match.

“Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons bien joué, la dernière demi-heure a été vraiment bonne, je pense que nous les avons pressés et nous avons essayé. La première mi-temps n’a pas été bonne, nous n’étions pas au niveau requis par la Ligue des champions, et il faut le reconnaître. Il faut jouer avec plus de dynamisme et de rythme, plus de circulation du ballon. Nous en avons parlé à la mi-temps, et la deuxième mi-temps était bien meilleure », a ajouté Hernandez.

Hakan Calhanoglu a marqué le seul but du match alors que les Nezzazuri ont pris trois points d’avance sur Barcelone dans leur groupe. Le Barça jouait sans Ronald Araujo, Jules Kounde, Hector Bellerin, Memphis Depay et Frenkie de Jong, puis a également perdu Andreas Christensen avec des ligaments de la cheville tordus pendant le match. Cela a placé l’entraîneur dans une situation difficile où il a dû aller avec Eric Garcia et Gerard Pique.

Hernandez et son équipe sont maintenant coincés à un endroit où ils devraient battre l’Inter mercredi prochain au Camp Nou et probablement aussi le Bayern Munich pour réserver une place dans les 16 derniers. Ils arrivent après des défaites consécutives en Ligue des champions, d’abord à entre les mains du Bayern Munich et maintenant de l’Inter Milan.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici