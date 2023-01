“C’était une expérience super cool”: Wolfpack a été aperçu à Kelowna

Un photographe de Kelowna a repéré une meute de loups lors d’une randonnée d’un week-end dans le parc régional de Black Mountain, à Kelowna.

Mike Walchuck, faisait de la randonnée dans le parc Black Mountain le samedi 21 janvier, lorsqu’il a repéré une meute de loups dans les parties supérieures du parc régional. Après les avoir observés de loin, il a poursuivi sa randonnée et a vu deux autres loups plus loin sur le sentier. Walchuck estime qu’il a vu six loups au total.

Il a publié un “avertissement” sur une page Facebook “Randonnée dans la région de l’Okanagan”, pour avertir les autres amateurs de plein air des chiens.

Deux loups dans une meute repérés à Black Mountain, Kelowna (Mike Walchuck/Photo)

“Ils n’étaient pas du tout agressifs et c’était une expérience super cool, mais soyez conscient si vous faites de la randonnée là-haut et gardez peut-être les chiens en laisse”, a déclaré Walchuck.

Loup noir vu au parc régional de Black Mountain, Kelowna (Mike Walchuck/Photo)

Les loups sont des animaux de meute insaisissables et généralement timides qui ont tendance à éviter les humains, ce qui rend leur observation passionnante.

Au cours des dernières décennies, les populations de loups ont augmenté en raison des dommages à l’habitat qui favorisent en fait les canidés prédateurs.

Doctorat UBCO La candidate Melanie Dickie a étudié comment les loups utilisent les clairières créées par les humains pour se déplacer et chasser des animaux, comme le caribou.

Le Wildlife Restoration Ecology Lab (WiRE Lab), dirigé par Professeur adjoint Adam Ford, à l’UBCO aident les humains à coexister avec les loups et à mieux comprendre les prédateurs mystérieux, intelligents et sociaux qui sont cruciaux pour l’équilibre des écosystèmes.

Pour en savoir plus sur les dernières recherches sur les loups, lisez la suite sur Coexisting with Wolves sur ok.ubco.ca .

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AnimauxVille de Kelowna