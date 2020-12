L’ancienne petite amie de la star du football anglais John Stones a affirmé que le sportif était « un tyran » et a fait de sa vie un « enfer » après que la célébrité provoquée par son rôle dans la Coupe du monde 2018 lui soit montée à la tête.

Millie Savage, 27 ans, mère de leur fille de trois ans, a vu sa relation avec Stones s’effondrer après le tournoi de football d’été en Russie il y a deux ans.

Ils se sont séparés en novembre de cette année-là et elle a affirmé qu’il lui avait dit qu’il avait « fini » et « je ne t’aime plus ».

S’exprimant dans une interview avec The Sun, elle a déclaré: « Les deux dernières années ont été un enfer et cela continue. Je ne voudrais faire subir ça à personne. Il a été un putain de trou.

Ils se sont séparés en novembre de cette année-là et elle a affirmé qu’il lui avait dit qu’il avait « fini » et « je ne t’aime plus ». Ils ont été photographiés en train de s’embrasser et de discuter après la victoire 2-0 de l’Angleterre contre la Suède à la Coupe du monde.

L’ancienne esthéticienne et mère récente Olivia Naylor, 30 ans, a été liée de façon romantique à la jeune femme de 24 ans

Peu de temps après leur séparation, Mme Savage a affirmé avoir reçu un message Instagram révélant que le footballeur de 26 ans, qui joue également pour le club de Premier League Manchester City, avait commencé à sortir avec l’ancienne esthéticienne Olivia Naylor.

Elle a affirmé qu’elle se sentait «intimidée depuis par sa richesse et son pouvoir».

Mme Savage a déclaré que les footballeurs sont traités comme des « dieux » et que Stones « y a adhéré de tout cœur » après la Coupe du monde en Russie.

«Il a laissé la gloire entrer dans sa tête», a-t-elle ajouté.

Mme Savage et Stones se sont rencontrés à l’école du South Yorkshire quand elle avait 14 ans et ils étaient ensemble lorsqu’il a déménagé de Barnsley du côté de la Premier League à Everton avant de rejoindre Manchester City pour 47 millions de livres sterling en 2016.

Mme Savage a ensuite donné naissance à leur fille un an plus tard et le couple a été photographié en train de se serrer dans les tribunes lors de la Coupe du monde après que l’Angleterre a battu la Suède 2-0 et atteint les demi-finales.

Millie Savage, l’ancienne petite amie de la star du football anglais John Stones, a affirmé que le sportif était « un intimidateur » et a rendu sa vie « un enfer » après que la célébrité provoquée par son rôle dans la Coupe du monde 2018 lui soit apparemment montée à la tête.

La relation de Mme Savage et Stones s’est effondrée peu après la Coupe du monde de Russie 2018

Elle a dit qu’avant le tournoi, Stones était «adorable, poli» et qu’elle et lui étaient «comme un vieux couple».

Cependant, elle a affirmé avoir remarqué un changement de comportement après le tournoi. Elle a allégué qu’il avait commencé à faire la fête avec ses coéquipiers et à boire à la maison.

La mère a ajouté qu’elle était ensuite en larmes lorsqu’il l’a quittée en novembre 2018 après avoir demandé pourquoi ils ne s’étaient pas mariés.

Les pierres ont ensuite quitté leur maison de 3,4 millions de livres sterling dans le Cheshire

Stones a quitté son domicile dans le Cheshire et est resté dans un appartement du terrain d’entraînement de City, comme nous l’avons rapporté.

Mme Savage a ensuite reçu le message Instagram alléguant qu’il sortait avec Mme Naylor et qu’elle était enceinte de son enfant.

Peu de temps après leur séparation, Mme Savage a affirmé avoir reçu un message Instagram révélant que le footballeur de 26 ans, qui joue également pour le club de Premier League Manchester City, avait commencé à sortir avec l’ancienne esthéticienne Olivia Naylor (photo)

Cependant, le bébé n’était pas le sien, selon The Sun et Mme Savage.

Stones a ensuite reçu la visite de la police après avoir été accusé d’avoir utilisé la vidéosurveillance de son domicile pour espionner Mme Savage.

Elle a décrit plus tôt comment elle s’était sentie « vulnérable » après avoir découvert qu’il aurait pu la regarder.

Mme Savage vit maintenant dans une nouvelle maison payée par Stones, dans laquelle elle peut rester jusqu’à ses 18 ans.

Une source proche de Stones a déclaré au Sun que le footballeur est un « père dévoué et aimant » et qu’il « nie et réfute » la « version des événements décrite.