«  C’était un naturel  »: la championne du rallye salue le prince William après une rotation avec le royal britannique dans une voiture de course prêchant le changement climatique

L’ancien champion des rallyes européens de la FIA, Catie Munnings, a offert au duc de Cambridge une « masterclass en course électrique » au Knockhill Racing Circuit en Ecosse, où il est entré dans un moteur et l’a emmené sur la piste en Ecosse dans le cadre d’une campagne avec sa femme Kate , la duchesse de Cambridge, à « tourner le cadran sur l’urgence climatique ».

Munnings a rejoint George Imafidon, un ingénieur junior de l’équipe X44 du roi de Formule 1 Lewis Hamilton, pour montrer à leur illustre invité la meilleure façon d’utiliser un pilote électrique utilisé par la série de défis Extreme E à travers le monde dont elle fait partie avec les Andretti. Équipe unie.

« C’était incroyable de s’asseoir avec lui pendant qu’il essayait la voiture et de l’emmener faire quelques tours aussi, » a déclaré le joueur de 23 ans, qui forme l’un des duos, aux côtés de Hansen, dans la série de courses contre des adversaires dont Button et l’actuel pilote de Formule 1 Carlos Sainz.

«Le prince William a rapidement compris les compétences de base et semblait très à l’aise avec la conduite de véhicules électriques. Peut-être que mon coéquipier d’Andretti United, Timmy, devrait se sentir un peu menacé.

La recrue royale a également été décrite comme un « naturel au volant » par Munnings, se rendant dans un endroit un peu moins exotique de la ville de Fife après avoir concouru en Arabie saoudite plus tôt ce mois-ci.

Le didacticiel à grande vitesse n’était pas le premier contact de Munnings avec la royauté récemment, après avoir reçu un coup de poing sur le podium en Arabie saoudite par Khalid bin Salman Al Saud, le neuvième fils et dixième enfant du roi Salman d’Arabie saoudite.

Présentant ses réflexions sur le débat de longue date sur l’impact de l’industrie sur le climat, Imafidon, diplômé en ingénierie, a affirmé que c’était « incroyable de voir comment le monde du sport automobile réagit à la crise climatique », ce qu’il a dit était « quelque chose dont ma génération, en particulier, se soucie profondément. »

Le duc était d’humeur jokey alors qu’il sortait de la voiture, annonçant qu’il voulait rejoindre la société de course et était « va postuler pour un emploi. »

« C’est mon genre de course – la piste est la piste et avec le tarmac et tout, » il ajouta.

« Mais avec ce peu de saleté et le glissement, c’était génial. »

Munnings se rendra de l’Écosse au Sénégal la semaine prochaine pour le deuxième événement Extreme E.

L’Ocean X Prix a lieu le week-end sur le lac Rose, un site du patrimoine mondial avec une série de dunes.