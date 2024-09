« C’était un moment vraiment réconfortant » : Justin Hawkins réagit à Taylor Swift et Travis Kelce chantant le tube de Darkness – Entertainment News

BANG Showbiz – 10 septembre 2024 / 06:58 | Histoire: 505764

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Justin Hawkins a remercié Taylor Swift de l’avoir nommé « papa de l’année » après que la superstar de la pop et son petit ami Travis Kelce soient devenus viraux en chantant le tube de son groupe The Darkness « I Believe In A Thing Called Love ».

La rockeuse de 49 ans a déclaré que c’était « réconfortant » de voir l’interprète de « Anti-Hero » et son partenaire joueur de la NFL, tous deux âgés de 34 ans, apprécier avec animation le classique de 2003 alors qu’il était diffusé dans les haut-parleurs alors qu’ils étaient dans une loge à l’US Open ce week-end.

On pouvait entendre Taylor chanter : « Je veux t’embrasser chaque minute, chaque heure, chaque jour. »

Justin a également tout raconté sur l’attention VIP que lui et sa fille ont reçue lorsqu’ils ont assisté à l’une des étapes de la tournée « Eras Tour » de Taylor à Zurich en juillet, et a montré la lettre manuscrite que l’interprète du tube « Shake It Off » lui avait écrite déclarant son amour pour la chanson des années 2000.

Il a partagé sur TikTok : « Ils nous ont mis dans une jolie zone VIP, j’avais Chris Rock d’un côté, Roger Federer de l’autre côté, et j’étais juste le papa de l’année.

« Et pour rendre les choses encore plus spectaculaires, Taylor Swift m’a envoyé une jolie lettre qui m’attendait dans la section VIP, dans laquelle elle me disait à quel point elle aimait la chanson « I Believe in a Thing Called Love ».

Réagissant au clip viral de l’Open, il a ajouté : « C’était un moment vraiment réconfortant pour moi, et ma petite fille a hâte de le dire à ses amis à l’école. »

La lettre disait : « Justin, quelle joie de t’avoir au concert ! Je suis une grande fan de toi et je pense que « I Believe in a Thing Called Love » est l’une des plus grandes chansons de tous les temps. J’espère que toi et ta famille vous amuserez au concert ! Merci beaucoup d’être venu ! »

Le papier utilisé par la maman chat Taylor comportait un en-tête imprimé avec son nom et un sous-titre indiquant : « Auteur-compositeur. Passionnée des félins. »