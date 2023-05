«C’était un homicide»: négligence criminelle alléguée à propos d’un homme retrouvé mort en prison couvert de poux

Un homme retrouvé mort dans une prison d’Atlanta couvert de poux et d’excréments souffrait de malnutrition, de déshydratation et n’avait pas reçu de médicament contre la schizophrénie depuis un mois.

Un médecin légiste engagé par la famille de Lashawn Thompson, 35 ans, a déclaré qu’il avait été « négligé à mort » et l’a qualifié d' »homicide ».

Les 43 jours qui ont précédé sa mort ont révélé des dossiers « minimes » sur ses soins et aucune trace de lui recevant ses médicaments à partir du 11 août.

Un homme retrouvé mort dans une prison d’Atlanta couvert de poux et d’excréments souffrait de malnutrition, de déshydratation et n’avait pas reçu ses médicaments contre la schizophrénie depuis un mois, a rapporté lundi un coroner privé.

Alors que le coroner officiel du comté de Fulton, en Géorgie, a statué en septembre dernier que la cause du décès de Lashawn Thompson, 35 ans, était « indéterminée », Roger Mitchell, un médecin légiste engagé par la famille de Thompson, a déclaré qu’il avait été « négligé à mort » et a appelé c’est « homicide ».

La famille de Thompson a publié le rapport de Mitchell lundi, et les avocats qu’ils ont embauchés ont exigé que les responsables en assument la responsabilité.

« Pendant 93 jours, un citoyen souffrant de troubles mentaux a été gravement négligé », a déclaré Ben Crump, le célèbre avocat des droits civiques qui s’est occupé de nombreux cas d’abus policiers contre des Afro-Américains.

« Donc, il est clair que ce n’était pas une mort naturelle. C’était un homicide », a déclaré Crump.

Thompson, un homme noir sans abri, a été arrêté le 12 juin 2022 alors qu’il dormait dans un parc à l’extérieur d’une garderie d’Atlanta.

Il avait un mandat de vol en cours mais a été emprisonné pour « agression », aurait craché sur des agents des forces de l’ordre.

Il est resté en prison parce qu’il ne pouvait pas payer la caution requise pour sa libération.

Pendant les deux premiers mois de son incarcération, Thompson était en bon état, selon le rapport de Mitchell. Le 27 juillet, le prestataire de soins de santé mentale de la prison l’a signalé dans une cellule propre, vivant normalement, en bonne santé et prenant ses médicaments pour des troubles bipolaires et schizo-affectifs.

Mais Mitchell a déclaré que pendant les 43 jours suivants, il y avait des dossiers « minimes » sur ses soins, et aucune trace de lui recevant ses médicaments entre le 11 août et sa mort.

Lorsque Mitchell a pu examiner son corps quelques jours après sa mort, il a découvert que Thompson souffrait de malnutrition et de déshydratation, avait perdu 18% de son poids corporel et avait une infestation étendue et grave de poux corporels.

Crump a demandé aux autorités locales d’enquêter sur la mort, mais n’a directement accusé personne de meurtre ni engagé de poursuites civiles, comme il l’a fait dans de nombreux cas antérieurs impliquant des décès aux mains de la police.

« Quelqu’un doit être tenu responsable de cela », a déclaré Crump, qualifiant la mort de Thompson de « négligence criminelle ».