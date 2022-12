“C’était un attentat suicide” – Un attentat à la voiture piégée au Pakistan tue un policier et en blesse d’autres

Un policier a été tué dans un attentat-suicide au Pakistan.

Une voiture bourrée d’explosifs a explosé à un poste de contrôle militaire.

Tehreek-e-Taliban Pakistan a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Un attentat-suicide à la voiture piégée à un poste de contrôle à Islamabad, la capitale pakistanaise, a tué vendredi un officier de police et en a blessé plusieurs autres, ont indiqué la police et le ministère de l’Intérieur.

“Nos premières informations indiquent qu’il y avait un homme et une femme dans la voiture”, a déclaré à la presse le chef de la police des opérations d’Islamabad, Sohail Zafar.

La voiture ne s’est pas arrêtée au point de contrôle lorsque la police a tenté de l’arrêter, a-t-il déclaré.

“Alors qu’ils le poursuivaient, les personnes à l’intérieur de la voiture l’ont fait exploser. C’était un attentat-suicide.”

Quatre policiers et deux civils ont été blessés, a-t-il dit.

La voiture était bourrée d’explosifs et se dirigeait vers une cible de grande valeur dans la capitale, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, sans donner plus de détails.

La ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah a déclaré à Geo News TV :

Si la voiture avait atteint son objectif, elle aurait causé de lourdes pertes.

La capitale était en état d’alerte maximale en raison des menaces d’une telle attaque et une grande tragédie a été évitée grâce à une intervention rapide, a déclaré le ministre.

L’attentat a eu lieu près du quartier général de la police sur une route principale qui mène aux bâtiments gouvernementaux abritant le parlement du pays et de hautes fonctions.

Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité dans un SMS envoyé à un journaliste de Reuters.

Les militants connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un groupe de coordination de groupes islamistes et sectaires sunnites, ont intensifié leurs attaques depuis l’annulation d’un cessez-le-feu avec le gouvernement en novembre.

Un personnel de sécurité monte la garde sur le site de l’explosion d’une bombe à Karachi. AFP PHOTO : Asif Hassan, AFP

Les talibans afghans avaient négocié le cessez-le-feu.

L’attentat à la bombe est survenu deux jours après qu’une opération militaire pakistanaise a tué 25 militants du TTP après une impasse dans une installation antiterroriste.

Les militants du TTP mènent une campagne d’attentats à la bombe et d’attentats-suicides depuis plus d’une décennie pour renverser le gouvernement et diriger le pays sous une dure loi islamique.