« C’était surréaliste », dit une femme qui jouait de la harpe au sommet du mont Kilimandjaro

Cette femme jouait de sa harpe au sommet du mont Kilimandjaro – et ça sonnait « comme le paradis »

À quoi ressemble une harpe lorsqu’elle est jouée au sommet d’un volcan endormi, à 5 895 mètres d’altitude ?

« Cela ressemble au paradis », a déclaré la harpiste irlandaise Siobhan Brady.

Brady vient de donner un concert au sommet du mont Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique et la plus haute montagne isolée au-dessus du niveau de la mer au monde.

Ce faisant, elle a battu la sienne Record du monde Guinness pour la meilleure performance de harpe .

« C’était surréaliste », a déclaré Brady Comme ça arrive hôte invité Robyn Bresnahan. « Nous avons eu un temps magnifique et nous ne nous y attendions pas. »

« Alors j’avais une doudoune et des mitaines et tout, et j’ai pu l’enlever complètement au soleil et admirer les glaciers et les nuages ​​​​en dessous – et c’était tout simplement magnifique. »

REGARDER | Siobhán Brady joue Suantrai de Janet Harbison sur le mont Kilimandjaro: Un musicien joue de la harpe au sommet du mont Kilimandjaro L’Irlandaise Siobhán Brady joue un mélange de musique irlandaise et tanzanienne sur sa harpe au sommet du mont Kilimandjaro, battant son propre record du monde Guinness pour « la performance de harpe à la plus haute altitude ».

Son record original – pour avoir joué à 4 954 mètres à Singla Pass, en Inde, en 2018 – tient toujours jusqu’à ce que Guinness confirme sa dernière tentative, un processus qui, selon la société de tenue des records, pourrait prendre entre 12 et 15 semaines.

Brady dit qu’elle s’est lancée dans le monde des records lorsqu’un homme du nom de Desmond Gentle l’a invitée à participer au plus haut concours de harpe du monde dans l’Himalaya en 2018.

Gentle, qui dirigeait un magasin de pianos d’occasion bien-aimé à Camden, en Angleterre, a organisé le concert en haute altitude pour collecter des fonds pour la fibrose kystique en Irlande.

« Quand nous sommes descendus, il a dit que nous pouvions le refaire, mais plus gros et mieux et collecter plus d’argent », a déclaré Brady. « Et alors il a décidé que le Kilimandjaro serait comme le défi parfait. »

Cependant, un peu plus d’une semaine après son retour d’Inde à Londres, Gentle est décédé. Brady et son équipe ont décidé de poursuivre son rêve du Kilimandjaro en son honneur.

Un travail d’équipe

L’ensemble de l’effort a pris des années, a déclaré Brady, et a impliqué une équipe de personnes d’Irlande et de Tanzanie pour coordonner la logistique complexe.

« Nous avons eu deux ans d’une randonnée mensuelle où nous apportions la harpe dans diverses montagnes à travers l’Irlande. Nous avons expérimenté de nombreuses techniques de transport de harpe différentes, et une fois que nous avons trouvé la bonne, nous prévoyions d’amener la harpe dans le Kilimandjaro. , » dit-elle.

L’équipe du Highest Harp Concert fait le voyage jusqu’au sommet du mont Kilimandjaro. (Concert de harpe le plus élevé)

Mais lorsqu’ils se sont connectés avec leur équipe de guides en Tanzanie, il leur a été déconseillé de le porter eux-mêmes car ils n’étaient pas familiers avec le terrain délicat du volcan endormi.

« Alors nous nous sommes hissés sur la montagne … puis notre incroyable équipe en Afrique, avec les porteurs et les guides, a monté la harpe jusqu’au sommet », a-t-elle déclaré.

Une fois sur place, Brady a donné un concert de 18 minutes, selon les critères étrangement spécifiques de Guinness.

Le spectacle comprenait un pot-pourri de musique irlandaise, nouvelle et ancienne, et une chanson swahili intitulée Merci Tanzanie. Elle a également interprété Ed Sheeran Petit oiseau, une chanson qui a une importance dans la communauté de la fibrose kystique depuis que la pop star britannique l’a interprétée pour une adolescente irlandaise atteinte de fibrose kystique peu de temps avant sa mort en 2017.

La fibrose kystique est une maladie génétique incurable qui affecte le système digestif et les poumons. Bien qu’il varie d’une personne à l’autre, certains de ses symptômes les plus courants sont une toux persistante, un mucus épais, une respiration sifflante et un essoufflement, selon Fibrose kystique Canada.

Caroline Heffernan, 53 ans, atteinte de mucoviscidose, faisait partie de l’équipe d’escalade, et s’est entraînée pendant des mois pour se préparer à l’ascension et à la haute altitude.

L’équipe de concert de la plus haute harpe photographiée lors d’un événement de formation dans le parc national des montagnes de Wicklow en Irlande, en préparation de la tentative de record du monde Guinness. De gauche à droite, Stephen Lappin, le chef de projet Sean Brady, la harpiste Siobhan Brady et la défenseure de la fibrose kystique Caroline Heffernan. (Concert de harpe le plus élevé)

Avant la tentative de record, Heffernan a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle apporterait avec elle un bandana avec les paroles de Petit oiseau.

« Pour moi, c’est une façon d’amener tous mes amis avec moi », a-t-elle déclaré.

Philip Watt, PDG de Cystic Fibrosis Ireland, a félicité Heffernan et le reste de l’équipe du Highest Harp Concert.

« Nous sommes très respectueux du fait que le Kilimandjaro n’est pas seulement la plus haute montagne d’Afrique, mais aussi une montagne sacrée pour beaucoup en Tanzanie et nous rendons hommage aux nombreuses personnes qui ont aidé l’équipe à atteindre le sommet », Watt a déclaré dans un communiqué de presse.

Brady dit que l’ascension du Kilimandjaro – et la performance qui a suivi – s’est déroulée à merveille, bien qu’elle « n’ait personnellement pas aimé descendre ».

« En gros, vous skiez parce que les rochers tombent sous vos pieds, ce que je n’ai pas apprécié », a-t-elle déclaré.

Mais quand tout fut fini, elle s’est récompensée par une douche bien méritée.

« C’est peut-être la meilleure douche que j’aie jamais eue », a-t-elle déclaré.