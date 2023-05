« C’était sans arrêt »: les survivants décrivent l’horreur de la fusillade dans un centre commercial du Texas qui a tué 8 personnes – Boston News, Weather, Sports

(CNN) – Alors que le bruit des coups de feu a traversé le parking d’Allen Premium Outlets au Texas, des acheteurs paniqués ont crié et se sont cachés derrière des rangées de voitures tandis que d’autres ont sprinté à travers le terrain, montre une vidéo témoin.

Pendant ce temps, à l’intérieur du complexe tentaculaire, des employés, des acheteurs et des familles avec de jeunes enfants se sont enfuis et se sont cachés dans des zones de stockage ou des couloirs arrière, ont déclaré des témoins à CNN.

À la fin du saccage meurtrier, huit personnes ont été tuées et au moins sept autres ont été blessés lors du massacre dans la banlieue aisée d’Allen, à environ 25 miles au nord de Dallas.

Le tireur a été tué par un officier du département de police d’Allen qui se trouvait au centre commercial lors d’un appel sans rapport, a indiqué la police. Les enquêteurs pensent que le tireur a agi seul.

Une photo obtenue par CNN montre ce qui semble être le tireur allongé sur le sol après avoir été abattu, avec une arme à feu de type AR-15 à proximité. Il est vêtu d’une armure noire et semble avoir plusieurs chargeurs supplémentaires attachés à son équipement de poitrine.

Au moins neuf personnes ont été transportées d’urgence dans des centres de traumatologie, dont deux sont décédées depuis, a déclaré le chef des pompiers d’Allen, Jonathan Boyd. Parmi les victimes survivantes, trois étaient dans un état critique et subissaient une intervention chirurgicale et quatre étaient stables samedi soir, a-t-il déclaré.

Un groupe médical de la région de Dallas a déclaré qu’il traitait des victimes dès l’âge de 5 ans.

Le témoin Kingsley Ezeh a déclaré qu’il marchait à l’intérieur du centre commercial lorsque des personnes derrière lui ont soudainement commencé à courir.

« Je me suis retourné et j’ai vu deux dames se précipiter vers moi, puis l’une d’elles m’a dit ‘Quelqu’un tire ! Quelqu’un tire !’ », a-t-il dit.

Derrière les femmes en fuite, Ezeh a dit qu’il pouvait voir un homme tenant son cou, dont « le sang (était) coulait juste ».

Ezeh s’est blotti avec d’autres à l’arrière d’un magasin pendant environ une heure avant que la police ne vienne les chercher, a-t-il dit. D’autres témoins ont déclaré s’être abrités sur place jusqu’à deux heures pendant que la police nettoyait les lieux.

Une vidéo aérienne montrait des centaines d’acheteurs, certains la main levée, se faufilant à travers des voitures de police et des ambulances alors qu’ils étaient escortés hors des lieux. Les images semblent également montrer au moins trois corps recouverts de draps à l’extérieur du centre commercial.

Le représentant républicain américain Keith Self, dont le district au Congrès comprend Allen, a déclaré que l’attaque aurait pu être plus meurtrière sans la réponse rapide des forces de l’ordre.

« Nous avons une dette de gratitude envers les premiers intervenants qui ont couru vers les coups de feu et ont agi rapidement pour neutraliser la menace », a déclaré Self.

Mais le carnage a marqué un autre massacre dans un lieu public où les Américains se sentaient depuis longtemps en sécurité – comme supermarchés, écoles et Défilés du 4 juillet.

Il est également arrivé dans la même semaine un homme armé a ouvert le feu dans un établissement médical à Atlanta, tuant une femme et en blessant quatre autres.

Les États-Unis ont subi près de 200 fusillades de masse au cours des cinq premiers mois de cette année, selon le Archives de la violence arméee. L’organisation à but non lucratif et CNN définissent les fusillades de masse comme celles dans lesquelles quatre personnes ou plus sont abattues, à l’exclusion du tireur.

« La fusillade s’est répétée encore et encore »

Kimberly Blakey a déclaré qu’elle et sa fille de 14 ans faisaient partie de la foule qui tentait de fuir le parking lors de l’attaque.

« La fusillade s’est produite encore et encore et encore. C’était sans arrêt », a-t-elle déclaré.

Dans sa hâte de s’enfuir, Blakey s’est d’abord dirigée vers les coups de feu avant que sa fille ne lui dise de faire demi-tour. Mais alors qu’elle se dirigeait vers la sortie, a-t-elle dit, ils se sont retrouvés coincés derrière une mêlée d’autres voitures essayant de faire de même.

C’est alors qu’elle a senti sa voiture se faire toucher deux fois par des coups de feu.

« J’ai dit à ma fille de descendre », a déclaré Blakey. « Elle l’a fait, et je pouvais l’entendre commencer à prier. »

Le couple a réussi à sortir du parking et ne s’est arrêté qu’à son retour à la maison, même si le voyant d’avertissement de crevaison de la voiture s’était allumé.

« Nous étions en mission pour sortir de là », a déclaré Blakey.

Au restaurant Fatburger du centre commercial, l’employée Tiffany Gipson et les clients se sont cachés dans un couloir derrière le restaurant.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Gipson. « C’est très traumatisant pour moi, et je souffre déjà d’anxiété et de crises. »

