C’était “obsédant”: Ballard se souvient de sa mission sur le site du Titanic

FALMOUTH, Mass. (AP) – La taille du navire et les chaussures ont été ce qui a frappé Robert Ballard lorsqu’il est descendu sur l’épave du RMS Titanic en 1986, l’année après que lui et son équipage de la Woods Hole Oceanographic Institution ont aidé à trouver le paquebot qui a heurté un iceberg et coulé dans l’Atlantique Nord en 1912.

“La première chose que j’ai vue sortir de l’obscurité à 30 pieds était ce mur, ce mur géant d’acier riveté qui s’élevait à plus de 100 et à quelques pieds au-dessus de nous”, a-t-il déclaré dans une interview depuis son domicile de Floride mercredi, le même jour le WHOI diffusait sur YouTube 80 minutes d’une vidéo sous-marine inédite de l’expédition vers l’épave.

“Je n’ai jamais regardé le Titanic. J’ai regardé le Titanic. Rien n’était petit », a-t-il déclaré.

L’équipage d’Alvin, le submersible pour trois personnes dans lequel il se trouvait, s’est dirigé vers la surface lorsqu’il a commencé à prendre de l’eau dans ses batteries, et alors qu’il s’élevait, Ballard a vu les hublots du Titanic.

“C’était comme si les gens nous regardaient. C’était assez obsédant en fait », a-t-il déclaré.

Il n’y avait plus de chair ou d’os humains, mais il a vu des chaussures, y compris les chaussures de ce qui semblait être une mère et un bébé, qui ressemblaient à des pierres tombales marquant l’endroit où certaines des quelque 1 500 personnes qui ont péri se sont immobilisées sur l’océan. sol.

“Après le naufrage du Titanic, ceux qui sont allés à l’eau sans gilet de sauvetage sont morts d’hypothermie et leurs corps sont tombés sous la pluie”, a-t-il déclaré.

Le paquebot a coulé lors de son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York après avoir heurté un iceberg aux petites heures du matin du 15 avril 1912.

L’équipe WHOI, en partenariat avec l’organisme français d’exploration océanographique Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, a découvert le dernier lieu de repos du navire à 12 400 pieds (3 780 mètres) d’eau le 1er septembre 1985, à l’aide d’un caméra sous-marine remorquée.

Les images nouvellement publiées provenaient d’une expédition de retour l’année suivante.

Il y avait eu des efforts préalables pour trouver l’épave. Mais la découverte de 1985 et le voyage de 1986 ont été rendus possibles grâce à des véhicules sous-marins sophistiqués capables de résister aux conditions impitoyables, a déclaré Andy Bowen, ingénieur de l’OMSI, qui a aidé à les développer.

“L’eau est à des températures proches du point de congélation et le plus grand défi est probablement l’éloignement de l’emplacement, et en particulier l’environnement difficile en ce qui concerne la pression à laquelle notre équipement est exposé”, a-t-il déclaré.

Ballard a déclaré qu’il avait traversé toute une gamme d’émotions lors de la mission de 1985.

Il craignait que le public ne découvre qu’il était un officier du renseignement naval qui participait à une mission top secrète de la guerre froide financée par la marine pour étudier les épaves de deux sous-marins nucléaires qui avaient également coulé dans l’Atlantique Nord. La recherche du Titanic était un peu une réflexion après coup.

“Je n’étais pas un groupie du Titanic”, a-t-il déclaré. « J’étais fortement impliqué dans mon programme militaire. Je ne m’attendais donc pas à être affecté par la découverte.

Le navire a coulé vers 2 h 20. La découverte de 1985 à l’aide de la caméra sous-marine s’est produite vers 2 h du matin.

Ballard s’est souvenu que l’un des membres de l’équipage avait jeté un coup d’œil à l’horloge et avait dit: “Elle coule dans 20 minutes.”

“Nous avons en fait arrêté l’opération et soulevé le véhicule pour rassembler mes pensées et j’ai dit:” Je vais sortir et me ressaisir “et tout le monde a suivi”, a-t-il déclaré. «Nous avons eu un petit service commémoratif pour tous ceux qui étaient morts. Mais nous étions là, nous étions à cet endroit.

C’était un terrain sacré, comme sur le champ de bataille de Gettysburg, a-t-il dit.

La vidéo, en grande partie obsédante et granuleuse à l’intérieur du navire, prise par le véhicule d’exploration sous-marine télécommandé Jason Jr., est publiée en même temps que la sortie du 25e anniversaire le 10 février de la version remasterisée du lauréat d’un Oscar. film “Titanic”.

“Plus d’un siècle après la perte du Titanic, les histoires humaines incarnées par le grand navire continuent de résonner”, a déclaré James Cameron, le réalisateur du film, dans un communiqué. “Comme beaucoup, j’ai été transpercé quand Alvin et Jason Jr. se sont aventurés vers et à l’intérieur de l’épave. En publiant ces images, WHOI aide à raconter une partie importante d’une histoire qui s’étend sur des générations et fait le tour du monde.

L’histoire du Titanic fascine les gens à ce jour pour de nombreuses raisons, a déclaré Ballard. C’était à l’époque le plus grand paquebot du monde et il était censé être pratiquement insubmersible. Ses passagers comprenaient certains des plus riches et des plus célèbres du monde. Et dans la foulée, le monde a entendu des histoires remarquables d’héroïsme et de bravoure de la part de l’équipage et des passagers.

Il a dit: “Je pense que tout le monde se demande dans leur propre esprit” Si j’étais là, qu’est-ce que j’aurais fait? “”

