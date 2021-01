L’Inde a inauguré la nouvelle année le 31 décembre alors même que coronavirus la pandémie a jeté une ombre sur les célébrations à travers le pays.

Des restrictions telles que le couvre-feu nocturne ont été imposées dans plusieurs villes, dont Delhi, Mumbai et Bengaluru, de nombreuses personnes préférant rester chez elles à cette occasion. Cependant, comme les célébrations à travers le pays sont restées modérées, les visuels des fêtes à Goa brossent un tableau complètement différent.

De nombreuses vidéos et photos ont été publiées sur les réseaux sociaux par les personnes présentes aux soirées et par d’autres horrifiées par la dureté des fêtards repérés sans masque dans des salles bondées. Ceci malgré les rapports de novembre selon lesquels l’amende pour ne pas porter de masque dans les lieux publics de Goa a été doublée de Rs 100 à Rs 200.

Le ministre de la Santé de Goa, Vishwajit Rane, a déclaré jeudi qu’un couvre-feu nocturne serait probablement imposé dans l’État, même si le ministre en chef Pramod Sawant a déclaré qu’aucune décision à cet effet n’avait été prise jusqu’à présent. Dans un communiqué publié jeudi matin, Rane a déclaré avoir discuté avec le ministre en chef de la question de l’imposition d’un couvre-feu nocturne dans l’État.

Le ministre de la Santé n’a cependant pas précisé quand sa mise en œuvre est susceptible de commencer.

Selon les derniers rapports, trente-sept passagers sur 979, qui ont voyagé du Royaume-Uni du 9 décembre à minuit le 22 décembre, ont été testés positifs pour Covid-19 à Goa. Le gouvernement de l’État attend les rapports de l’Institut national de virologie de Pune pour confirmation de la souche mutante parmi les Covid-19 passagers positifs.

De l’Inde coronavirus charge de travail est sur une pente descendante. Vendredi, le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a déclaré que le taux de mortalité en Inde était bien inférieur à celui d’autres pays. L’Inde a enregistré 20 036 nouveaux cas de Covid-19 vendredi, et 256 personnes ont succombé à la maladie mortelle au cours des dernières 24 heures, selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé. Même si l’Inde Covid-19 les données semblent s’améliorer, il serait imprudent de laisser tomber nos gardes dès maintenant.

udhav thackeray: c’est le couvre-feu pour les nyele covidiots: la fête se passe à goa, yo. – hors contexte hooman (@vellapun) 31 décembre 2020

mon niveau d’anxiété a augmenté quand j’ai vu (sur l’histoire de quelqu’un) au moins 200 personnes faire la fête à Goa sans porter de masques – gtg ttyl (@ asocialbut3rfly) 31 décembre 2020

Je viens de voir de nombreuses histoires Instagram de mes amis faisant la fête à Goa sur NYE. Je me demande juste si Goa n’est pas enclin à Covid-19 risque plus? Aucun d’entre eux ne portait de masque, ils faisaient la fête dans des pubs comme à l’époque pré-Covid. De quelle sorcellerie s’agit-il? Covidioting, hein? – Anuja (@loquacious_sage) 1 janvier 2021

Des centaines de vidéos comme celle-ci hors de Goa. Aucune restriction, aucun masque et maintenant, toutes ces personnes retourneront chez elles et dans leur famille à travers le pays. Je ne peux même pas imaginer ce qui va arriver dans les semaines à venir. Trouve étrange que le gouvernement central ait permis à son CM d’agir ainsi. pic.twitter.com/zf7VSy9JhS – Nivedith Alva (@nivedithalva) 1 janvier 2021

Les gens en vacances ont donc officiellement renoncé aux masques ?? Groupe d’une vingtaine de personnes dans chaque histoire Instagram goa suivante sans masques ?? Et les éditeurs écrivent l’Inde a suivi les précautions avec diligence ?? – espar (@ Sparsh97) 1 janvier 2021

Les fêtes de fin d’année à Goa me procuraient tellement de joie. Mais cette année, beaucoup d’entre eux (pas tous) me donnent des crises d’angoisse. Des tas de vidéos sur les différentes plateformes. Pas de masques. Pas de distanciation. Des gens de partout dans des quartiers proches comme s’il n’y avait pas de pandémie. – Ambika Muttoo (@MissMuttoo) 30 décembre 2020

« Nous n’avons pas de plans de couvre-feu nocturne dans un Goa, il suffit de suivre les normes, de porter des masques et de maintenir la distance sociale », a déclaré le CM. https://t.co/DCq20nwUqY – Vedant Ghadi (@vedant_ghadi) 1 janvier 2021

La semaine dernière. Goa J’ai demandé au mec qui a transmis cela à propos des masques. Conformité quasi nulle. ET il y avait aussi des Britanniques qui sont venus APRÈS la découverte de la mutation B117 pic.twitter.com/oTIMp7lTNd – avadhut1972 (@ avadhut1972) 31 décembre 2020

Le coronavirus a jeté une longue ombre sur le tourisme à Goa alors que l’État côtier, normalement animé de touristes nationaux et étrangers, tentait de faire face aux effets de la pandémie. Goa a peut-être été témoin de la pire saison touristique avec des vols affrétés internationaux annulés, des cabanes de plage portant des regards vides et des entreprises locales comme la location de taxis et de vélos, dépendantes de cette industrie, subissant un coup corporel.

le coronavirus -induit a coûté à l’industrie du tourisme de l’État 1 000 crores de roupies en revenus, a déclaré la Chambre de commerce et d’industrie de Goa. Un rapport du département national du tourisme et d’une société de conseil privée a déclaré que l’industrie du tourisme de Goa pourrait avoir subi des pertes comprises entre Rs 2000 et Rs 7200 crore et des pertes d’emplois de l’ordre de 35% à 58% en raison de la pandémie.

Ce n’est pas la première fois que Goa est critiqué pour ne pas avoir suivi les protocoles Covid. Il y a quelques semaines, une vidéo du concert impromptu du chanteur Lucky Ali à Goa était devenue virale. Ali est vu en train de jouer devant un large public, visiblement hypnotisé et enchanté par sa voix apaisante. Alors que les internautes ont leur moment de fan après avoir vu leur chanteur préféré après un long moment, certains d’entre eux ont soulevé des inquiétudes légitimes.Le public du concert de Lucky Ali est vu blotti ensemble, sans masque ni distanciation sociale dans la scène.