C’était le moment préféré de Pedro Pascal dans “Game of Thrones”

SNL ou Saturday Night Live a été une plate-forme permettant aux célébrités d’apparaître d’une manière complètement différente et Pedro Pascal en a bien pris note ! Ses débuts à l’émission de télévision américaine pour animer “l’épisode du siècle” ont capitalisé sur l’engouement d’Internet pour son sketch parfait aussi hilarant qu’inspirant. Pascal, qui est actuellement la star de l’émission populaire, Le dernier d’entre nous, a réussi à divertir les fans avec sa narration comique qui a donné une autre raison à son admiration. En plus de cela, Pascal a révélé quel était son préféré ‘Game of Thrones’ moment qui l’a fait sauter dans l’appartement.

Alors qu’il incarnait le rôle d’Oberyn Martell lors de la quatrième saison de la série fantastique de HBO ‘Game of Thrones’, l’acteur américain d’origine chilienne a révélé la scène qui l’attirait le plus. Comme tous les autres fans de GOT, Pascal s’est souvenu du moment où Daenerys a inversé la tendance de son côté et a ordonné à l’armée de libérer tous les esclaves et de tuer tous les maîtres avant de diriger la flamme de son dragon sur un Nakloz sans méfiance. Cette scène de l’épisode “Et maintenant, sa montre est terminée” de la troisième saison a amené Pascal à appeler son ami et à lui dire : “Ce spectacle est au niveau supérieur”. Un tweet qui lui est cité mentionnant : « Pedro Pascal a déclaré que son moment préféré #GameOfThrones était lorsque Daenerys a libéré les Unsullied. “Je sautais tout seul dans mon appartement… C’était tellement dur à cuire… J’ai appelé mon ami et lui ai dit : ‘Ce spectacle est au niveau supérieur”.

Pedro Pascal a dit son préféré #Game of Thrones C’est à ce moment-là que Daenerys a libéré les Unsullied’ Je sautais tout seul dans mon appartement… C’était tellement dur à cuire… J’ai appelé mon ami et lui ai dit : ‘Ce spectacle est au niveau suivant’ pic.twitter.com/joCoSR6omD — Faits sur les trônes | CHAUD (@Thrones_Facts) 5 février 2023

D’accord, l’une des meilleures scènes de l’histoire de la télévision, et ce qui a complètement élevé GOT pour qu’il soit incontournable de voir la télévision pour tout le monde – Dave (@OliOliOlson) 5 février 2023

Même les fans ont accepté ses goûts et ont dit: “Vous n’êtes certainement pas le seul”. “D’accord, l’une des meilleures scènes de l’histoire de la télévision, et ce qui a complètement élevé GOT au rang de télévision incontournable pour tout le monde”, a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a répondu : “L’une des meilleures de tous les temps”.

