«C’était le fils de quelqu’un.» – Shaw Local

Pendant près de six décennies, la tombe d’un garçon retiré de la rivière Fox, près du barrage McHenry, en 1963, n’a pas été marquée et a été largement oubliée.

Aujourd’hui, deux résidents de la région de McHenry, Amanda Helma et Doug Peterson, espèrent changer cela. Ils veulent poser une pierre tombale – et peut-être renouveler les tentatives pour découvrir une identité – pour l’enfant noir, qui, au moment de sa mort, aurait environ 7 ans. Il est enterré au cimetière d’Ostende, à l’ouest de McHenry, près de la route 120.

[UPDATE: Gravesite exhumed in McHenry County. Did it solve 60-year-old mystery?]

Helma a récemment fouillé dans de vieilles coupures de journaux et a trouvé des histoires relatant la mort de l’enfant, qui, selon elle, avait été retrouvé enveloppé dans une couverture rouge. Il avait été battu, couvert de contusions et de lacérations, mais il a été déterminé qu’il était mort d’un type de pneumonie fréquent chez les jeunes enfants. Les autorités locales ne l’ont jamais identifié malgré des semaines de recherche d’une personne liée au garçon, selon les recherches de Helma.

Mais les autorités locales ont estimé qu’il était peu probable que quiconque vienne réclamer le corps du garçon dès le début de l’enquête, car l’adjoint en chef du shérif du comté de McHenry, John Carroll, avait été cité par le Woodstock Daily Sentinel à l’époque comme disant qu’il était « douteux » que le garçon soit retrouvé. ne serait jamais identifié.

Jusqu’à présent, Carroll avait raison.

Mais dans une lettre au rédacteur en chef publiée le mois dernier dans le Northwest Herald, Helma a déclaré qu’elle aimerait changer cela.

« C’est étrange qu’il n’y ait pas eu d’enquête plus approfondie, étant donné que ce n’est pas seulement qu’il était là, [but] on aurait dit qu’il avait été très violemment battu», a déclaré Helma dans une interview.

Son intérêt pour cette affaire a été éveillé après qu’elle soit devenue curieuse du cimetière d’Ostende, entretenu par le canton de McHenry, alors qu’elle conduisait sur la route 120 entre son domicile à McHenry et l’endroit où elle travaillait auparavant à temps partiel à Woodstock.

Lorsqu’elle a commencé à rechercher des documents indiquant qui y était enterré, elle a été surprise par une liste indiquant « inconnu ». Elle a commencé à se demander pourquoi.

Le corps du garçon a été envoyé à Chicago dans l’espoir qu’il puisse être identifié. Le corps a finalement été rendu à McHenry, où les résidents locaux se sont portés volontaires pour organiser une cérémonie en mai 1963 pour honorer l’enfant et l’enterrer dans une tombe anonyme au cimetière d’Ostende.

«C’était le fils de quelqu’un. C’était le petit-fils de quelqu’un », a déclaré Helma dans une interview. «C’est un endroit tellement génial. Le fait que des gens ici en 1963 se soient réunis pour lui offrir un enterrement digne de ce nom, avec un cercueil et lui vêtu d’un costume – si nous pouvions nous réunir et faire cela pour lui, je pense que nous devrions faire plus. Nous disposons aujourd’hui de plus d’outils pour l’aider qu’en 1963. »

L’enterrement a eu lieu après que l’enquête du bureau du coroner du comté de McHenry et des forces de l’ordre sur l’identité de l’enfant se soit révélée infructueuse après plus d’un mois, selon une coupure de journal du McHenry Plaindealer.

« Au moment où cela s’est produit, il y a si longtemps, ma mère n’avait même pas encore un an », a déclaré Helma. « Après son enterrement, il disparaît. »

Après que Peterson ait lu la récente lettre de Helma à l’éditeur, il a commencé à solliciter des dons en ligne via une page GoFundMe afin de collecter suffisamment d’argent pour acheter une pierre tombale pour marquer la tombe du garçon.

Il a mis fin à ses efforts après avoir collecté 1 600 $, ce qui, selon lui, est suffisant pour acheter une pierre tombale avec un rabais offert par Adams Memorials and Gifts à McHenry. Peterson a déclaré que le canton de McHenry avait obtenu l’autorisation de placer la pierre tombale et qu’il attendait de connaître une date qui pourrait survenir.

« C’est la bonne chose à faire », a déclaré Peterson.

Amanda Helma et Doug Peterson, tous deux de la région de McHenry, fouillent le cimetière d'Ostende pour trouver un terrain funéraire non marqué le mardi 21 décembre 2021, à McHenry. Les deux hommes s'efforcent d'identifier le garçon décédé en 1963 et de lui remettre une pierre tombale.

Lui et Helma se sont rencontrés pour la première fois à Ostende le mois dernier après que Peterson ait lu sa lettre et lancé la collecte de fonds.

«J’ai vu ce qu’elle a écrit et je me suis dit: ‘Vous vous moquez de moi’», a déclaré Peterson. « Je n’arrivais tout simplement pas à croire que quelque chose comme ça se soit produit ici. »

Peterson et Helma aimeraient également que le corps soit exhumé afin qu’un échantillon d’ADN puisse éventuellement être collecté et analysé dans des bases de données pour voir s’il existe un lien potentiel avec quelqu’un qui pourrait aider à identifier le garçon.

« Peut-être que la personne ne voulait pas être retrouvée parce qu’elle était coupable », a déclaré Peterson.

Mais lui et Helma veulent au moins placer une pierre tombale qui informe la communauté du mystère.

Le coroner du comté de McHenry, Michael Rein, a déclaré que son bureau s’efforçait de retrouver les dossiers liés à l’affaire, mais que les efforts ne font que commencer et que cela pourrait prendre beaucoup de temps.

Il a déclaré qu’il ne pouvait pas promettre qu’il approuverait une exhumation dans cette affaire.

« L’exhumation d’un corps se fait généralement dans des circonstances très – faute d’un meilleur terme – inhabituelles », a déclaré Rein.

Cela dit, c’est une possibilité pour l’avenir. Rein a déclaré que son équipe pourrait également discuter de l’affaire avec des spécialistes tels que des généalogistes et des anthropologues afin de déterminer ce qui est scientifiquement et réalistement possible en termes de recherche d’une solution et d’une identité.

«Nous essayons d’abord de faire preuve de diligence raisonnable», a-t-il déclaré. « Évidemment, même en obtenant les documents, nous devons quand même parler aux spécialistes pour connaître leur avis.

« Cela s’explique en partie par le fait qu’il faut parler à ces personnes pour savoir quelle est la probabilité de retrouver le parent de quelqu’un datant de 1963, ou même pas les parents mais des membres de la famille. Nous n’en sommes encore qu’au stade de la petite enfance. Il faut beaucoup de temps, d’appels téléphoniques et de discussions pour essayer de comprendre les choses. »

Les détails de l’enquête des forces de l’ordre sur l’identité et sur la façon dont le corps du garçon a été retrouvé dans la rivière sont rares.

Jusqu’à présent, le bureau du shérif du comté de McHenry n’a trouvé aucun dossier concernant l’affaire, pas plus que les bureaux du coroner et du shérif desservant le comté de Lake, ont déclaré des responsables au Northwest Herald.

Une porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Cook, qui a peut-être enregistré la réception du corps lorsque le garçon a été transféré à Chicago alors que les autorités tentaient de le relier à un membre de sa famille, n’a pas non plus été en mesure de confirmer immédiatement s’il avait joué. aucun rôle dans l’affaire dans le passé ou s’il possède des archives sur l’affaire, car ses archives de cette période n’ont pas été numérisées.

Le comté de Cook a déclaré, en réponse à une demande du Freedom of Information Act, que le bureau du médecin légiste du comté de Cook n’était pas en mesure de trouver de documents liés à l’affaire.

« Une histoire très, très intéressante », a déclaré le chef adjoint du bureau du shérif du comté de Lake, Chris Covelli, dans un courrier électronique, après avoir signalé que le personnel de son agence n’avait pu trouver aucun dossier lié à l’enquête. « C’est fou de penser qu’une chose comme ça pourrait rester non résolue, mais qui sait, peut-être qu’avec les progrès de l’ADN, il pourrait y avoir des progrès. [and] fermeture. »