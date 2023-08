« C’était le chaos » : le personnel du magasin de beignets passe à l’action pour aider les victimes de l’explosion

Katherine Saunby commençait sa journée dans la boutique de beignets familiale du centre-ville lorsqu’une explosion a secoué le bâtiment.

Dans le chaos qui a suivi, le Daydream Donuts Café est devenu un lieu de rassemblement pour les personnes se remettant de l’explosion ressentie dans toute la ville de Prince George tôt mardi matin.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital, dont une gravement blessée qui a depuis été transportée à la région sanitaire de Vancouver Coastal pour y être soignée.

Mais on craint qu’il n’y ait davantage de victimes, les gens qui vivent et travaillent dans la région affirmant que la source de l’explosion – un ancien restaurant – était souvent utilisée comme lieu d’abri pour les personnes sans abri.

Les pompiers devraient commencer à examiner les lieux plus en détail mercredi, tandis que la police considère l’explosion comme suspecte.

Les commerces à proximité sont en train de nettoyer, alors que la GRC a rouvert la plupart des rues fermées mardi pour donner aux premiers intervenants une chance de sécuriser le secteur.

Les équipes de pompiers de Prince George interviennent mardi sur l’incendie provoqué par l’explosion. (James Doyle/La Presse Canadienne)

Saunby dit qu’à part quelques dalles de plafond perdues, Daydream Donuts semble s’en être sorti indemne et sert à nouveau ses clients, ce qu’elle qualifie de « miraculeux » étant donné la proximité du site de l’explosion.

Un bâtiment voisin, dit-elle, a eu un trou dans le mur.

Mais, a-t-elle dit, l’anxiété résiduelle de l’explosion et du chaos qui a suivi subsiste.

Elle a parlé à CBC Aube Nord hôte Carolina de Ryk à propos de l’expérience.

Aube Nord8:29Un magasin de beignets réfléchit aux conséquences de l’explosion Kathryn Saunby du Daydream Donuts Café revient sur le chaos qui a suivi dans les minutes qui ont suivi l’explosion d’un immeuble voisin du centre-ville de Prince George.

L’interview suivante a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Qu’est-ce qui vous est passé par la tête lorsque cette explosion s’est produite ?

Ma mère est venue au coin de la cuisine pour me faire face. Elle a dit : « Qu’est-ce que c’était ?

J’ai dit : « C’était une explosion. »

Nous sommes tous sortis devant et nous avons pu voir le panache de fumée. Il y avait des débris sur la route et les gens couraient vers le bâtiment.

REGARDER | Images de caméras de sécurité montrant des fenêtres brisées par l’explosion : Des images de sécurité montrent une explosion brisant des fenêtres au centre-ville de Prince George Les images d’une caméra de sécurité fournies par John Zukowski montrent les fenêtres d’un commerce du centre-ville de Prince George, en Colombie-Britannique, détruites par une explosion à proximité le matin du 22 août.

J’ai donc sauté sur le 911 et le fiancé de mon frère a sauté sur le 911 juste pour essayer de faire intervenir les ambulanciers le plus rapidement possible. Le fiancé de mon frère a couru dans la rue jusqu’au coin pour mieux voir ce qui se passait.

J’essayais en quelque sorte d’empêcher la circulation de monter dans cette rue. Les gens sont immédiatement arrivés là-bas pour essayer de prendre des photos et de voir ce qui se passait. [and] J’agitais mon bras pour me tourner ou pour aller tout droit plutôt que de descendre tout de suite.

Que voyais-tu d’autre ?

Nous avons une population itinérante dense au centre-ville et beaucoup d’entre eux couraient vers l’immeuble parce qu’ils savaient que des gens s’y trouvaient et qu’ils essayaient de faire sortir leurs amis.

Mais en même temps, nous ne savions pas ce qui avait causé l’explosion, alors j’étais au 911 pour essayer de faire descendre les ambulanciers et pour crier aux gens d’arrêter de courir vers le bâtiment.

REGARDER | Des victimes sortent des décombres d’un bâtiment en feu : Des victimes émergent des décombres de l’explosion de Prince George, en Colombie-Britannique Une vidéo filmée à la suite d’une explosion au centre-ville de Prince George montre une personne blessée sortant des décombres. Lisa et Dwayne Bolton étaient là et décrivent ce qu’ils ont vu.

Des employés de la ville travaillaient dans le parc derrière le bâtiment et l’un d’eux a été grièvement blessé.

Ils ont aidé l’employée municipale à se rapprocher de la boulangerie et l’ont allongée sur le trottoir.

Pendant que nous attendions l’arrivée des ambulanciers, une autre dame a couru dans la rue depuis l’un des immeubles de bureaux… et elle avait une trousse de premiers secours.

C’est à ce moment-là que la police a commencé à arriver et à essayer de bloquer la route.

Au début, c’était le chaos parce qu’il y avait des gens qui couraient vers le bâtiment et d’autres qui sortaient du bâtiment, et nous ne savions tout simplement pas ce qui s’était passé.

Des tas de décombres et de débris sur le site de l’explosion, photographiés mercredi. Trois personnes auraient été blessées dans l’explosion, mais on craint qu’il n’y ait davantage de victimes. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Qu’est-ce qui vous passait par la tête alors que tout cela se déroulait si rapidement autour de vous ?

Pour nous, au centre-ville, c’était plutôt : « Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Donc, au lieu d’avoir peur, cela se produit en quelque sorte : « OK, évaluez la situation, aidez qui nous pouvons et faites venir les autorités. aussi vite que possible. Assurez-vous que personne ne soit blessé », et malheureusement, certaines personnes ont été blessées.

Katherine Saunby à l’intérieur de Daydream Donuts mercredi. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Dès l’arrivée des secours, nous sommes rentrés dans le magasin pour simplement fermer la porte car la fumée commençait à s’envoler dans la rue.

Et nous avons croisé une autre employée municipale qui était dans le parc et elle était au téléphone avec son patron et elle pleurait.

Quelques-uns de ses collègues sont venus et nous les avons également fait asseoir.

Nous sommes donc devenus une sorte de centre de rassemblement pour les employés de la ville qui travaillaient derrière ce bâtiment, juste comme un endroit où ils pouvaient s’asseoir, rassembler leurs pensées et essayer de respirer.

Nous avons fait venir les ambulanciers pour s’assurer qu’ils n’étaient pas en état de choc, et une fois que leur patron est arrivé, il les a fait sortir.

C’est juste que la communauté se rassemble et que vous faites ce que vous devez faire.

Vous êtes des héros.

Je ne nous qualifierais pas de héros.

Nous avons simplement fait ce qui était nécessaire sur le moment.