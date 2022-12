C’était le “bon moment” pour le retour de Wenger

Mikel Arteta pense qu’Arsène Wenger a choisi le “bon moment” pour revenir à Arsenal et que ses joueurs ont offert un spectacle digne de l’occasion lors de la victoire 3-1 de lundi contre West Ham United.

Les Gunners se sont remis d’un but alors que Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah ont tous frappé en seconde période pour assurer une victoire qui étend leur avance au sommet de la Premier League à sept points.

– Olley: la ligne de front d’Arsenal s’intensifie en l’absence de Jésus

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Wenger a dirigé Arsenal pendant près de 22 ans avant de partir en 2018, devenant plus tard le responsable du développement mondial du football de la FIFA.

Bien que le joueur de 72 ans ait divisé la base de fans des Gunners sur sa gestion actuelle du club, Wenger a reçu une sérénade alors qu’il était assis dans la loge des réalisateurs près du propriétaire Stan Kroenke et de son fils Josh.

Arsene Wenger regarde le match entre son ancienne équipe Arsenal et West Ham à l’Emirates Stadium. Getty Images

“Gagner, mon humeur va être bien meilleure en lui parlant et en étant avec l’équipe”, a déclaré Arteta après le match. “Il a choisi le bon moment, un jour vraiment spécial parce que le Boxing Day est une belle journée pour jouer au football et je pensais qu’aujourd’hui les niveaux étaient ce qu’il méritait et j’espère qu’il aimera.

“Les joueurs ne savaient pas [about it]. Nous voulions garder le silence et laisser cet espace à Arsène. Stan et Josh sont également là et ce fut une journée vraiment spéciale.

“Merci beaucoup à lui d’être venu. J’espère qu’en marchant dans le bâtiment, il ressentira tout ce que tout le monde pense de lui, l’héritage qu’il a laissé ici. De plus, sa présence doit être très, très attachée à ce club de football. Aussi, merci à lui pour tout ce qu’il a fait au club.

“J’espère qu’il va partir d’ici et qu’il sera prêt à passer plus de temps avec nous et à être plus près de nous parce qu’il a une si grande influence pour moi personnellement dans ma carrière, la façon dont je vois le jeu, mais aussi pour ce club de football.”