C’était l’audition de Barry Keoghan pour jouer le Riddler dans The Batman | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/416236/416236_600x315.jpg

Barry Keoghan est un acteur irlandais qui est de plus en plus reconnu et acclamé pour sa performance polyvalente dans l’industrie cinématographique. Depuis ses débuts dans des rôles mineurs, Keoghan a montré une capacité impressionnante à assumer des rôles complexes et stimulants. Sa performance dans Le Sacrifice du Cerf Sacré- 75% l’ont placé sous le feu des projecteurs, grâce à une performance troublante qui a trouvé un écho puissant auprès des critiques. A Dunkerque – 92% de Christopher Nolan, Keoghan a démontré sa capacité à se démarquer même dans les grosses productions hollywoodiennes.

Cela peut vous intéresser : The Batman 2 : date de début possible du tournage et méchant du film révélé

Mais sa carrière a pris une tournure encore plus notable avec son rôle dans Eternals – 58 % de Marvel, où sa performance a été cruciale pour le casting stellaire du film. Et, non moins important, son récent ajout à l’univers DC dans le cadre de Batman- Les 85 % de Matt Reeves consolident sa place comme l’une des étoiles montantes du cinéma de super-héros et au-delà. Sans aucun doute, avec des rôles dans deux des plus grandes franchises cinématographiques du monde, Barry Keoghan s’est imposé comme l’un des talents émergents les plus remarquables à surveiller dans le cinéma contemporain.

Barry Keoghan dans Eternals (Image : Disney)

Après sa performance acclamée dans homme chauve-souris de Matt Reeves, Barry Keoghan a révélé des détails surprenants sur son entrée dans le « BatVerse ». Ce qui a surpris beaucoup, c’est le processus de casting de Keoghan pour le rôle. Bien que sa présence en tant que Joker soit indubitable, son parcours vers ce rôle était inhabituel.

Maintenant lis: Batman : Paul Dano a passé deux jours et plus de 70 prises à filmer la scène de l’interrogatoire

L’audition

Dans une interview avec GQ, Keoghan a révélé qu’il avait en fait auditionné pour jouer le Riddler, pas le Joker. Il a déclaré: « Je viens de l’inventer », a-t-il avoué à propos de la vidéo d’auto-audition de lui, et a détaillé son désir que la vidéo ait une sensation de style Stanley Kubrick. Même si son audition pour le Riddler n’a pas abouti (le rôle a finalement été attribué à Paul Dano), son talent n’est pas passé inaperçu. Quatre mois plus tard, il reçut un appel qui allait changer sa carrière : Reeves voulait qu’il joue le Joker. Vous pouvez regarder son audition sur le lien suivant :

Barry Keoghan auditionne pour « The Riddler »

Le rôle de Keoghan en tant que Joker a généré une vague de spéculations sur l’avenir du personnage dans la franchise. Bien que Reeves lui-même ait indiqué que l’apparition du Joker dans Batman ne garantit pas son retour dans le prochain opus, Keoghan est plus que disposé à reprendre le rôle. « Dès que cet appel arrivera, je serai là », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

L’avenir du « BatVerse » de Reeves semble intrigant. Il a été confirmé que cet univers sera distinct de l’univers principal de DC, défini comme « Elseworlds ». Cela offre une liberté créative unique, permettant de nouvelles histoires et des réinterprétations des personnages. Des acteurs tels que Robert Pattinson, Zoë Kravitz et Andy Serkis devraient reprendre leurs rôles, des rumeurs suggérant l’ajout possible de Dick Grayson, le Robin original.

Alors que les fans attendent avec impatience plus de détails, ce qui est clair, c’est que Reeves a une vision définie pour cet univers. Il a mentionné que la suite continuerait à être une « saga policière épique » et que la prochaine série dérivée Max Pingouin élargira le contexte de ce monde sombre et passionnant.

Ne partez pas sans lire : Batman : le héros des ténèbres et icône de la culture pop