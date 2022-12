C’était juste un livre d’autocollants, mais Sophia Megan dit que cela l’a incitée à aider des milliers d’enfants malades

Sophia Megan n’avait que deux ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de leucémie. Elle est maintenant une survivante du cancer de 12 ans et la créatrice du projet Super Sophia, qui vise à offrir réconfort et espoir aux autres enfants hospitalisés.

Sophia, de Pickering, en Ontario, dit qu’une expérience qu’elle a vécue alors qu’elle luttait contre le cancer l’a inspirée.

Elle était soignée au Hospital for Sick Children de Toronto lorsqu’un gardien lui a donné un livre d’autocollants.

“Cela m’a rendu si heureuse et m’a donné tellement de joie même si c’est si peu”, a-t-elle déclaré à CBC.

Sophia a reçu un diagnostic de leucémie, un cancer des cellules sanguines et l’un des cancers les plus courants chez les enfants de moins de 15 ans. Elle l’a vaincu, mais n’a jamais oublié la gentillesse du gardien.

Se souvenir de ce qu’elle ressentait en recevant ce petit cadeau lui a donné envie de faire la même chose pour les autres. L’idée s’est transformée en un plan visant à recueillir des dons de vêtements, d’animaux en peluche, de jeux et d’autres petits articles pour aider à égayer la vie d’autres personnes confrontées à de longs séjours à l’hôpital.

Sophia, de Pickering, en Ontario, avait deux ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de leucémie. Elle a maintenant 12 ans et n’a plus de cancer depuis huit ans. (Soumis par la famille Megan)

Sophia a lancé le projet en 2016. Avec l’aide de sa famille et de bénévoles, elle a rempli 30 000 boîtes d’amour remplies de jouets, de vêtements et de messages d’espoir donnés aux enfants dans les hôpitaux de la région du Grand Toronto, de la région de Durham et dans certaines régions du nord. parties du Canada. Cette année, elle espère que le projet permettra de livrer 5 000 boîtes supplémentaires aux hôpitaux.

“[It’s for] tous les enfants dans les hôpitaux qui sont malades ou juste là pour une opération ou quoi que ce soit », a déclaré Sophia à Heather Hiscox de CBC.

“Il y a tellement d’amour dans les cartons.”

Le projet basé sur l’amour aide à contrer une perte tragique. Sophia a perdu son propre père – Jim Megan – en 2019. Il a reçu un diagnostic de cancer et est décédé la même année, à l’âge de 48 ans.

Chaque année, les Megan recueillent des dons pour aider à remplir les boîtes que les bénévoles aident à livrer en hiver.

La bénévole Suzie Traikos Leung aide à charger les boîtes d’amour à destination des hôpitaux. Elle donne son énergie à cet organisme de bienfaisance parce qu’il est petit – et elle voit son travail faire du bien.

Des bénévoles chargent des centaines de boîtes d’amour pour les livrer aux hôpitaux de la région de Toronto dans le cadre du projet Super Sophia. (Meagan Fitzpatrick/CBC)

“C’est la seule organisation caritative dans laquelle je suis impliqué”, a déclaré Traikos Leung. “Cela va de vous à l’enfant et vous voyez l’impact. C’est incroyable.”

Des expéditions de centaines de boîtes colorées ont été expédiées à des dizaines d’hôpitaux cette semaine. Le personnel – comme Morgan Livingstone – accueille les livraisons et décrit ce que c’est que de voir un enfant malade s’illuminer lorsqu’il ouvre une boîte d’amour pleine d’activités et de trésors.

“La réaction est juste de la pure magie, voir la joie sur leurs visages après qu’ils ont été coincés au lit ne se sentant pas bien. Ouvrir la boîte, regarder tous les jouets et activités incroyables qu’il contient, cela fournit vraiment une normalisation dans un état anormal l’environnement », a déclaré Livingstone, un spécialiste agréé de la vie de l’enfant qui travaille à l’hôpital Michael Garron de Toronto.

Plus de 30 000 love boxes ont été livrées aux enfants hospitalisés depuis que Sophia a lancé son projet caritatif en 2016. (Meagan Fitzpatrick/CBC)

Sophia a déclaré qu’elle recevait des notes des familles qui recevaient les boîtes qui étaient reconnaissantes pour les ours en peluche, les friandises et les pensées pleines d’espoir à l’intérieur.

“Je veux juste que tout le monde soit gentil avec tout le monde et répande autant d’amour que possible. C’est tellement merveilleux que les gens se disent, hé, j’ai rempli la boîte et maintenant je suis à l’hôpital pour en avoir un. Alors ça boucle la boucle . C’est vraiment sympa”, a-t-elle dit.

Le gardien qui a donné à Sophia le livre d’autocollants qui l’a inspirée est toujours dans ses pensées. Maintenant qu’elle est forte et qu’elle n’a plus de cancer depuis huit ans, elle dit qu’elle se demande parfois où il est, car il semble avoir pris sa retraite. Elle espère le remercier un jour.

“Je ne suis pas sûr qu’il ait la moindre idée de l’impact qu’il a eu sur cet organisme de bienfaisance.”