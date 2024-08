« C’était incroyable. » Une femme de MS découvre la mâchoire d’un chat à dents de sabre, un prédateur géant éteint

Lorsqu’un Delta du Mississippi le couple est allé passer du temps sur le fleuve Mississippi Récemment, ils s’attendaient à trouver des fossiles d’animaux disparus depuis longtemps. Après tout, ils en trouvent tout le temps.

Cependant, ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’était à un os de mâchoire fossilisé provenant d’un géant. Période glaciaire chat.

Sherry Couey de Rosedale a grandi avec un père qui collectionnait des fossiles le long de la rivière et elle a suivi ses traces aussi longtemps qu’elle s’en souvient.

« Je fais ça depuis que je peux marcher avec mon père », a déclaré Couey. « C’est incroyable ce que l’on découvre. »

Ces dernières années, elle a partagé sa passion pour la chasse aux fossiles avec son fiancé Jo-Jo Aguzzi de Cleveland, Mississippi.

« Nous avons fait une chasse aux fossiles assez intense ces deux derniers étés, en particulier lorsque le niveau de la rivière était bas », a déclaré Aguzzi. « Nous avons trouvé des dents de mammouth, des dents de mastodonte, nous avons des défenses. J’ai trouvé un crâne de bœuf musqué, ce qui est assez rare. »

Sherry Couey, de Rosedale, tient une mâchoire d’un chat à dents de sabre qu’elle a trouvé en recherchant des fossiles. Ces félins géants ont disparu il y a environ 11 000 ans. Cette mâchoire est la première à avoir été documentée au Mississippi.

Un chasseur de fossiles du Mississippi découvre une mâchoire de chat à dents de sabre rare

Le mois dernier, Couey et Aguzzi étaient sur la rivière en train de faire ce qu’ils aiment faire et Couey est tombé sur quelque chose de très inattendu.

« Il était à moitié enterré », a déclaré Couey. « Il dépassait à peine. J’ai juste pensé que c’était un os. »

Quand elle l’a ramassé, Aguzzi a immédiatement su ce que c’était, ou du moins il le pensait.

« Quand elle l’a trouvé, j’ai su que c’était un chat », a déclaré Aguzzi. « Je lui ai dit qu’elle avait trouvé un lion américain. »

Cela aurait été une découverte inhabituelle. Les lions américains ont disparu il y a environ 11 000 ans et ont été documentés pour la première fois à partir d’un os de mâchoire découvert près de Natchez dans les années 1830. Depuis, seule une poignée d’os de mâchoire de lion ont été découverts dans le Mississippi.

Cependant, le paléontologue George Phillips du Musée des sciences naturelles du Mississippi l’a identifié comme étant une mâchoire de chat à dents de sabre.

Cette découverte est donc extrêmement rare dans le Mississippi. Selon Phillips, seule une douzaine de parties fossilisées de chats à dents de sabre ont été découvertes dans le Mississippi et la découverte de Couey est la première mâchoire à être documentée dans l’État.

« Pour être honnête, c’était incroyable », a déclaré Couey. « Avoir un dent de sabre, c’était incroyable pour nous. »

Sherry Couey de Rosedale a découvert cette mâchoire de chat à dents de sabre alors qu’elle recherchait des fossiles sur le fleuve Mississippi. Les félins géants ont disparu il y a environ 11 000 ans et cette mâchoire est la première documentée au Mississippi.

Plus: Un homme du Mississippi découvre un os d’un prédateur de l’ère glaciaire, le tigre à dents de sabre

Un tueur spécialisé dans l’ère glaciaire

Les chats à dents de sabre sont emblématiques de la dernière période glaciaire et étaient bien développés pour tuer leurs proies. Phillips a déclaré qu’ils étaient puissants et avaient des muscles forts au niveau de la mâchoire, du cou et des épaules.

Il y avait des canines. Phillips a dit qu’elles avaient à peu près la taille d’une banane et une longueur totale d’environ 26,5 cm. Environ 12,5 cm de cette longueur dépassaient la ligne des gencives.

« C’est un poignard », a déclaré Phillips.

Et ces poignards, associés à des muscles puissants, formaient un chasseur spécialisé. Phillips a déclaré que la théorie sur la façon dont les grandes dents étaient utilisées, selon lui, est qu’elles servaient à infliger une seule morsure mortelle aux tissus mous de certains des grands herbivores de l’époque. Ensuite, le chat attendait que l’animal meure plutôt que de risquer d’endommager une dent avec plusieurs morsures et une lutte.

Les chats étaient également assez grands et rivalisaient avec la taille des plus grands chats connus tout en éclipsant les autres.

Jo-Jo Aguzzi de Cleveland, Mississippi et Sherry Couey de Rosedale posent avec une palette de mastodonte comprenant deux dents. C’est l’un des nombreux fossiles qu’ils ont trouvés sur le fleuve Mississippi, y compris un os de mâchoire rare d’un chat à dents de sabre.

« C’était énorme. » Un homme du Mississippi découvre une défense de mammouth rare, une première dans l’État

Quelle était la taille des chats à dents de sabre par rapport aux autres ?

Les chats à dents de sabre étaient des animaux énormes et des prédateurs de premier plan. On estime qu’ils pesaient jusqu’à 280 kilos. Mais comment se comparent-ils aux autres grands félins ?

Et la découverte des restes d’un prédateur aussi géant est le point culminant de la carrière de chasseur de fossiles du couple, malgré tout ce qu’ils ont découvert.

« La mâchoire à dents de sabre les surpasse toutes », a déclaré Aguzzi.

Vous avez une idée d’article ? Contactez Brian Broom au 601-961-7225 ou à bbroom@gannett.com.

Cet article a été publié à l’origine sur Mississippi Clarion Ledger : Un fossile rare de mâchoire de chat à dents de sabre découvert dans le Mississippi