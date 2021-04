Le rapport controversé a été présenté dans un bulletin d’information mercredi et montrait une troupe de sept femmes vêtues de shorts noirs et de hauts courts rouges dansant devant le dernier ajout à la marine royale australienne, HMAS Supply, le 10 avril à Sydney.

La vidéo d’ABC s’adresse également aux invités et aux dignitaires, qui ont l’air de regarder la routine. Cependant, certains d’entre eux n’étaient même pas là, car le gouverneur général, le représentant de la reine Elizabeth en Australie et le chef de la marine ne sont arrivés qu’après la représentation.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a exprimé sa déception face à la «fausse déclaration. » S’exprimant lors d’une conférence de presse à Perth, il a déclaré que c’était «dest respectueux envers les artistes interprètes ou exécutants de suggérer que le gouverneur général ou d’autres étaient présents. »

La troupe, appelée 101 Doll Squadron, a publié une déclaration disant qu’ils « ont fait l’objet d’attaques personnelles sur toutes les plateformes médiatiques»Et a décrit la couverture médiatique comme«virulent. » Ils ont continué en disant que cela leur a fait sentir «tété menacé et exploité.« Ils ont appelé le montage d’ABC »trompeur», Et ont condamné ce qu’ils croient être le«besoin de sexualiser»Eux, ajoutant que les images ont été tournées sous des angles qui ne pouvaient être vus par le public. « Nous avons trouvé cela très effrayant», Ajoute la déclaration.

De nombreuses personnes sur Twitter ont soutenu la troupe, soulignant que les femmes ne faisaient que leur travail.

Le 101 Doll Squadron a échoué de tous. La réservation par ADF pour l’événement, le terrible @abcnews le travail de caméra, l’édition manipulatrice du rapport initial, la couverture médiatique dégoûtante et les commentaires intimidants sur les réseaux sociaux. – Dan Sanguineti (@DanSanguineti) 15 avril 2021

Ce sentiment a été repris par l’ancien député australien Kevin Rudd, qui a critiqué la couverture « sexiste ».

Les rédacteurs en chef de Murdoch sur les dinosaures importent le pire du sexisme tabloïd britannique dans le Telegraph. Peu importe ce que vous pensez de la décision de la Marine de réserver une troupe de hip-hop, ce n’est pas de leur faute. Ces femmes ne méritent pas d’être l’objet de la sournoise publique juste pour se présenter au travail. pic.twitter.com/REFKid762A – Kevin Rudd (@MrKRudd) 15 avril 2021

Dans la correction, ABC a présenté ses excuses pour le montage au gouverneur général, au chef de la marine et aux téléspectateurs, en expliquant la façon dont ils ont monté la vidéo « était incorrect. » Ils ont expliqué qu’un député du gouvernement avait déclaré aux journalistes que le gouverneur général et le chef de la marine étaient présents pour le bal. La déclaration a poursuivi en disant que le rapport avait été modifié et que l’histoire avait été mise à jour. Le radiodiffuseur s’est toutefois arrêté pour s’excuser auprès des danseurs eux-mêmes, soulignant que les images du spectacle de danse avaient été tournées « de manière standard, »De la même position que les autres parties de la cérémonie.

