« C’était immédiatement clair » – Reijnders lève le voile sur les pressions de la première saison à Milan

Tijjani Reijnders est prêt pour le Championnat d’Europe avec les Pays-Bas et il a parlé de sa première saison à l’AC Milan qui l’a aidé à s’adapter à la pression.

Milan a signé Reijnders pour environ 20 millions d’euros plus les bonus de l’AZ Alkmaar l’été dernier et il s’est immédiatement imposé comme l’un des piliers fixes d’un nouveau milieu de terrain après la vente de Sandro Tonali à Newcastle United.

Reijnders n’a pas l’intention de ralentir malgré une saison exigeante avec Milan au cours de laquelle il a joué 50 fois et a débuté 44 de ces matchs en Serie A, en Coppa Italia, en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Désormais, l’Allemagne attend le joueur de 25 ans et les Oranje affronteront dans leur groupe l’Autriche, la France et la Pologne. Reijnders a déjà montré ses qualités avec l’équipe nationale après avoir fait ses débuts en septembre de l’année dernière, mais il y a naturellement plus de pression maintenant.

S’exprimant hier lors d’une conférence de presse depuis le camp d’entraînement de l’équipe nationale néerlandaise avant le tournoi, Reijnders a commenté sa première saison à Milan et ce que signifie ressentir des attentes.

« Au début, il faut un peu de temps pour s’habituer et s’adapter. En réalité, j’ai tout de suite compris quel était mon rôle dans le groupe de Milan et ce qu’ils attendaient de moi. J’ai réussi à bien le faire cette saison, nous avons été beaucoup aidés par les gens qui travaillent à Milan », a-t-il déclaré (via MilanActualités).

« Si vous jouez pour les Pays-Bas ou pour Milan, il est normal qu’il y ait de la pression. C’est une sorte d’habitude. Vous voulez toujours jouer pour vous-même et pour les fans. J’espère pouvoir poursuivre la tendance cette saison.