“C’était hors-jeu” – le manager d’Arsenal Mikel Arteta mécontent de l’égalisation de Brentford

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, estime que les Gunners se sont vu refuser les trois points contre Brentford samedi en raison d’une erreur des officiels.

Leo Trossard a donné l’avantage à Arsenal après 66 minutes à l’Emirates Stadium, mais leur avance n’a pas duré longtemps car Ivan Toney a égalisé avec un peu plus d’un quart d’heure à jouer.

Brentford a gardé le ballon en vie et Toney s’est converti à bout portant. Le but a été attribué après un long contrôle VAR, mais Arteta était mécontent.

“Je viens de le regarder en arrière, et c’est hors-jeu”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse après le match. “Vous ne pouvez pas bloquer si vous êtes hors-jeu, mais ce n’est pas pertinent, c’est parti.”

Et il a ajouté: “Merci à eux pour la façon dont ils ont concouru. Mais je pensais que nous étions dominants et que nous avions de bons moments. “Nous avons marqué un but contre ce bloc super bas qu’ils avaient. Ils ont amené le jeu à ce jeu de montagnes russes auquel ils veulent vous emmener.

“Gagner, c’est avoir de petites marges. Quand vous gagnez, vous gagnez avec de petites marges. Mais si vous ne pouvez pas gagner, vous ne perdez pas. Je pense que l’équipe a quand même fait une bonne performance aujourd’hui.”

Le match nul d’Arsenal signifie qu’ils n’ont récolté qu’un seul point lors de leurs deux derniers matches et qu’ils ne mènent plus Manchester City que de six, les deux équipes devant encore se rencontrer deux fois dans les semaines à venir.