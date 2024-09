« C’était fou » : une petite entreprise de Winnipeg invitée aux Emmy Awards – Winnipeg

C’était une journée typique de mars à Winnipeg et Amber Nemeth vaquait à ses occupations — littéralement, son entreprise s’appelle HayMad & Co. — lorsqu’elle a trouvé quelque chose dans son dossier de courrier indésirable.

C’était une invitation aux Emmy Awards.

« L’entreprise qui fabrique toutes les trousses cadeaux pour les cérémonies de remise de prix comme celle-ci nous a contactés par e-mail pour nous demander nos produits Be Kind et, à l’origine, uniquement dans les sacs cadeaux pour les nominés et les présentateurs », a-t-elle déclaré.

Mais Nemeth n’y a pas cru au début.

« Au début, je pensais que c’était une arnaque. Surtout à notre époque. J’ai donc réfléchi un moment pour prouver que c’était vraiment légitime », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a appris que l’invitation était réelle, Nemeth a déclaré que son équipe avait saisi l’occasion et s’était finalement vu offrir une place dans la suite de cadeaux.

Une vague de planification s’en est suivie.

« C’était fou, vous savez. Que voulaient-ils de notre produit Be Kind ? C’était notre sweat à capuche noir Be Kind, et ils voulaient aussi notre sac fourre-tout en velours côtelé », a-t-elle déclaré.

Kate Flannery, connue pour son rôle de « Meredith Palmer » dans The Office US, s’arrête au stand de HayMad & Co. le 13 septembre 2024, deux jours avant les Emmy Awards.

Ambre Németh



Ces deux produits font partie de la collection « Be Kind » de HayMad & Co., dont une partie des bénéfices est reversée à des organismes de santé mentale. Cependant, la petite entreprise paie de sa poche pour être présente.

La planification ne s’est pas arrêtée là.

« Je m’assurais que nous avions suffisamment de produits, quelles tailles nous proposions, vous savez, tout ce matériel de base que vous essayez simplement d’enrouler autour de votre tête », a-t-elle déclaré.

Nemeth a déclaré qu’elle devait également s’assurer d’avoir suffisamment de stock pour son retour à la maison, surtout si l’un des produits devenait viral.

« C’était beaucoup. Et puis il y avait aussi un problème logistique pour le faire descendre (à Los Angeles) ».

Nemeth est désormais à Los Angeles, en train de préparer son stand sur le lieu des Emmys.

Elle est ébahie par ceux qui pourraient arborer ses produits.

« Je suis super excitée par la venue de Jeremy Allen White. The Bear est probablement ma série préférée. Mais oui, il y a énormément de monde et je n’arrive même pas à me faire à l’idée », a-t-elle déclaré, notant que des acteurs de The Office, Grey’s Anatomy, The Crown, Stranger Things et d’autres favoris des fans seraient présents.

Nemeth a déclaré qu’elle n’avait vu qu’une seule autre entreprise en dehors de Los Angeles et qu’elle était honorée de représenter sa ville natale.

« Nous ne serions pas ici sans le soutien de chez nous, de Winnipeg et du Canada également », a-t-elle déclaré.

La 76e cérémonie des Emmy Awards aura lieu le 15 septembre de cette année.