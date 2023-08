« C’était fou »: Fabio Cannavaro dit qu’il n’avait jamais vu une atmosphère comparable à l’atmosphère d’Ibrox lorsqu’il y jouait pour Parme contre les Rangers

Fabio Cannavaro a disputé certains des matchs les plus importants du football mondial au cours de sa carrière sur certains des terrains les plus emblématiques de la planète, mais il suggère que l’atmosphère à Ibrox était sans égal lorsqu’il y jouait en 1999.

Affrontés lors du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions 1999/00, les Rangers ont accueilli les Italiens à Ibrox en août, désespérés d’atteindre les phases de groupes.

Lorenzo Amoruso, Giovanni van Bronckhort et Claudio Reyna se sont alignés pour le Gers contre Gianluigi Buffon, Lillian Thuram et Cannavaro pour Parme, dans ce qui était un affrontement de poids lourds à ce stade du tournoi.

Cannavaro a été expulsé lors du match de Parme contre les Rangers (Crédit image : Getty Images)

Les choses ne se sont pas très bien passées non plus pour Cannavaro, après avoir été expulsé en première mi-temps pour avoir écopé de deux cartons jaunes alors que les Rangers gagnaient le match 2-0. Quoi qu’il en soit, il se souvient très bien de l’atmosphère de cette nuit-là. QuatreQuatreDeux.

« Je me souviens très bien de ce match et c’était fou ! J’étais aussi au Stadio San Paolo où Maradona jouait le rôle principal et c’était unique – seule La Bombonera de Buenos Aires pouvait se comparer à cela. [Ibrox] pour l’émotion », raconte Cannavaro FFT.

VIDÉO : Comment fonctionne réellement le nouveau format de la Ligue des champions

« Néanmoins, je n’oublierai jamais cette soirée à Glasgow. Wow, j’ai été vraiment impressionné. Malgré mon expulsion, j’ai des souvenirs fantastiques du match : entrer sur le terrain, écouter l’hymne de la Ligue des champions, voir ce rouge et blanc. et un mur bleu… Je n’avais jamais rien vu de pareil. »

Bien que Parme soit privé de Cannavaro pour le match retour, l’équipe de Serie A a réussi à s’imposer 1-0. Le résultat ne s’est cependant pas avéré suffisant, les Rangers se qualifiant au total et renvoyant Parme à la Coupe UEFA.

