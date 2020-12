La vice-présidente élue américaine Kamala Harris a reçu mardi le vaccin Moderna Covid-19 au United Medical Center de DC, une semaine après Joe Biden.

« C’était facile, » Harris a déclaré après avoir reçu la première dose du vaccin. « Je l’ai à peine senti. »

Harris a également déclaré qu’elle «encourage» tout le monde à recevoir le vaccin.« Il s’agit littéralement de sauver des vies. Je fais confiance aux scientifiques, et ce sont les scientifiques qui ont créé et approuvé le vaccin. »

Le mari de Harris, Doug Emhoff, a également reçu un vaccin.

La démocrate avait précédemment déclaré en octobre lors d’un débat qu’elle ne faisait pas confiance à la précipitation de l’administration pour produire et distribuer un vaccin Covid-19, affirmant qu’elle ne ferait confiance à aucun vaccin recommandé par le président et non aux «professionnels de la santé publique», comme le Dr Anthony Fauci.

Harris se joint à un nombre croissant de fonctionnaires qui ont reçu le vaccin devant les caméras, notamment le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) et le vice-président Mike Pence.

Alors que Harris prenait le vaccin Moderna Covid-19, Biden a reçu sa première dose du vaccin Pfizer / BioNTech la semaine dernière, avec sa femme, Jill. Les deux devraient recevoir la deuxième dose avant le jour de l’inauguration le 20 janvier.

