«  C’était extrêmement effrayant  »: des joueurs de la Major League Baseball anéantis lors d’une violente collision causant des blessures au visage, au cou et aux genoux (VIDEO)

Les Royals de Kansas City ont mis fin à leur séquence de 11 défaites consécutives en gagnant 6-2 aux White Sox de Chicago 6-2, mais le gros point de discussion du match est venu lorsque le joueur de troisième but Hunter Dozier a frappé un tir contextuel et a couru au premier but comme l’adversaire Jose Abreu est venu pour attraper le ballon.

Avec le MVP en titre de la Ligue américaine, Abreu, regardant le tir, Dozier a gardé la tête baissée et a couru, ce qui signifie que le duo ne pouvait pas se voir avant leur collision écœurante.

Les deux joueurs sont restés enclins au sol à l’agonie et ont dû être aidés du terrain à la fin prématurée de leurs combats qui ont alarmé leurs équipes et leurs fans.

Moment effrayant alors que José Abreu et Hunter Dozier ont une mauvaise collision, tous deux avaient besoin d’aide pour quitter le terrain pic.twitter.com/4rxBBd85Xa – À partir de 9 (@ Starting9) 14 mai 2021

Moment effrayant à Chicago lorsque Jose Abreu et Hunter Dozier sont entrés en collision pic.twitter.com/50CwQSL1H5 – Nick Pollack (@PitcherList) 14 mai 2021

«C’était une grosse collision, et voir [Abreu] descendre comme ça – il ne fait jamais vraiment ça, « dit ensuite Lucas Giolito de Chicago.

« Il a pris quelques coups et se relève tout de suite. C’était un énorme soulagement de rentrer, de voir qu’il était bon, de bonne humeur – pour moi et le reste de l’équipe. C’était extrêmement effrayant sur le moment. »

Abreu est surveillé au jour le jour après avoir subi une contusion faciale et une lacération et un genou gauche meurtri dans la première partie de la double en-tête rapide.

C’est 100% sur Abreu. Pas beaucoup de sensibilisation sur le terrain là-bas – JT (@ jshjosh41) 14 mai 2021

Tu veux dire le gars qui regarde dans le ciel à la sortie – Gamble vous appartient (@ ColbyAnderson85) 14 mai 2021

Pour ses problèmes, Dozier a été placé sur la liste des blessés par commotion cérébrale de sept jours après avoir été laissé avec une contusion quad et une gêne au cou.

«C’était violent. C’était effrayant, » a admis le manager des Royals Mike Matheny.

«Il ressemblait à [Dozier] essayait de s’échapper et de contourner le receveur et je n’ai même pas vraiment vu qu’Abreu se rapprochait. Je pense que tous les deux portaient celui-là assez dur. «

L’opinion en ligne était partagée quant à la faute. « C’est 100% sur Abreu », a insisté un fan. Il n’y a pas beaucoup de sensibilisation sur le terrain. «

Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile que ce soit la faute de personne lol. Vous n’avez clairement pas joué assez comme enfants et avez des collisions accidentelles – 🤡 (@clowns_r_us) 14 mai 2021

Ce que la section des commentaires attend de Hunter pic.twitter.com/Bx8PKu0pIV – Aris (@NotAhhris) 14 mai 2021

« Vous voulez dire le gars qui regarde dans le ciel au pop-out? » un autre a demandé en réponse.

« Le gars qui descend directement sur la ligne de fond? Oui, » a cassé l’affiche originale, avant de concéder: « Cela dit, c’est évidemment un accident et cela pourrait facilement arriver à n’importe qui sur un jeu comme celui-là.

« Mais c’est au voltigeur d’éviter de courir sur la ligne de fond. »

C’est donc ce qui se passe lorsqu’une force imparable rencontre un objet immobile – Jonah Sikah (@jonah_sikah) 14 mai 2021

Une tête plus froide a raisonné: «Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile que ce ne soit la faute d’aucune personne. Vous n’avez clairement pas tous joué assez comme enfants et avez eu des collisions accidentelles. »

Le directeur des White Sox, Tony La Russa, a décrit l’incident comme « juste une mauvaise pause pour eux deux. » « Je vous garantis que Dozier ne l’a pas vu, sinon il aurait essayé de l’éviter, » il ajouta.

Les White Sox ont riposté avec une victoire de 3-1 dans le deuxième match, divisant la série à un chacun.