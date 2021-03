Le pompier Eddie Stacy faisait tourner son camion de pompiers dans l’obscurité tout en répondant aux dégâts de la tempête lorsqu’il a remarqué une minuscule lumière provenant de la rivière Rouge inondée.

C’était un téléphone portable qu’une femme agita d’une voiture inondée d’eau qui montait de minute en minute.

Stacy et d’autres membres du service d’incendie de Hazel Green dans le sud-est du Kentucky sont entrés en action dimanche soir, tirant cinq personnes de la voiture où l’eau était au tableau de bord. Parmi les personnes sauvées se trouvaient un garçon de 17 mois et une femme qui semblaient avoir une crise, a déclaré Stacy lors d’un entretien téléphonique lundi.

«Nous ne faisons pas trop de formation sur ce sauvetage aquatique», a déclaré Stacy. «Instinct, ça commence juste.»

De fortes pluies ont frappé le Kentucky dimanche et lundi, expulsant les rivières de leurs rives et entraînant de multiples sauvetages d’eau, des glissements de terrain et des fermetures de routes, ont indiqué des responsables.

Le gouverneur Andy Beshear a déclaré l’état d’urgence lundi en raison de fortes pluies dans tout l’État.

«Nous agissons rapidement pour assurer la sûreté et la sécurité des familles du Kentucky et pour apporter l’aide nécessaire à nos communautés», a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a déclaré que 13 comtés et villes avaient déclaré l’état d’urgence et que la Garde nationale du Kentucky avait été activée et aidait en cas d’urgence de crue.

Michael Dossett, le directeur d’État de la gestion des urgences, a déclaré lors du briefing du gouverneur sur les coronavirus lundi après-midi que « les déclarations arrivent toujours. Nous nous attendons à ce que ce soit l’un des plus grands événements de crues éclair que nous ayons eues. »

Louisville a reçu une pluviométrie record pour la date de dimanche – 3,5 pouces – et Bowling Green a connu sa sixième journée la plus humide jamais enregistrée avec 5,11 pouces, selon le National Weather Service.

Onze comtés du Kentucky ont déclaré des urgences.

À Louisville, des inondations mineures étaient attendues plus tard dans la semaine. L’écartement supérieur de l’écluse et du barrage McAlpine sur la rivière Ohio était à un peu plus de 19 pieds vers 16 heures.Il atteindra le stade d’inondation – lorsque les inondations commenceront à avoir un impact sur les zones environnantes – à 23 pieds, ce qui pourrait se produire mardi, a déclaré Ryan. Sharpe, météorologue au service météorologique.

REGARDEZ:Les inondations dans le Kentucky entraînent des évacuations, des sauvetages et des fermetures de routes dans tout l’État

Dans le comté de Lee, à environ 145 miles de Louisville, certaines maisons de Beattyville ont été évacuées lundi. Le juge-cadre du comté Chuck Caudill a déclaré à WYMT-TV que les équipes de sauvetage utilisaient des camions à benne basculante du comté pour aider les gens à s’échapper de leurs maisons.

Jon Allen, directeur de la gestion des urgences pour le comté de Lee, a déclaré qu’il y avait eu « plusieurs sauvetages » à Beattyville en raison des inondations.

« C’est dévastateur pour notre petite ville, cela ne fait aucun doute. Beaucoup de bonnes personnes investissent leur vie dans ces entreprises », a-t-il déclaré. « Nous allons reconstruire. Nous allons le faire, et nous nous attendons à ce que la FEMA déclare un désastre, alors nous allons travailler sur toute cette partie. Nous reviendrons plus forts. Cela va juste nous prendre un peu de temps. »

Dossett a déclaré lundi après-midi que les premiers intervenants avaient « littéralement sauvé des vies pendant les 48, 72 dernières heures ».

Stacy faisait partie d’une unité d’intervention en cas de tempête abattant un arbre tombé sur une route dans le comté de Wolfe, à environ 120 km au sud-est de Lexington. Mais une coulée de boue a commencé et Stacy a été forcé de déplacer son camion de pompier.

Alors qu’il se retournait, Stacy a remarqué quelque chose dans les eaux de crue juste en bas de la route – une femme assise sur la vitre de la porte d’une voiture bloquée, agitant la lampe de poche de son téléphone portable et criant à l’aide.

«Personne ne pouvait entendre d’où elle était», a déclaré Stacy. «Cette petite lampe de poche lorsque je conduisais sur la route a attiré mon attention. C’était Dieu, je vous le dis. C’était Dieu de m’avoir dans cet endroit où j’étais censé être.

Stacy a attaché une corde de 100 pieds au camion et à lui-même et a aidé à récupérer les occupants de la voiture. Le shérif du comté de Wolfe, Chris Carson, a utilisé un chargeur frontal pour sortir la femme qui avait été saisie. Les occupants de la voiture ont été amenés à la caserne de pompiers voisine pour être vérifiés par des techniciens d’urgence. La femme avec la crise a finalement récupéré, a déclaré Stacy.

Contribuant: Ayana Archie et Alton Strupp, Courier Journal; The Associated Press.