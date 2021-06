«C’était déchirant»: la sœur de Raj Kundra, Reena Kundra, se souvient de la liaison illicite de son mari avec Kavita Kundra | Nouvelles des gens

New Delhi: Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, fait la une des journaux depuis qu’il a annoncé son divorce avec sa première femme Kavita Kundra. Cependant, il n’est pas le seul à avoir décidé de s’exprimer à ce sujet. Reena Kundra, la sœur de Raj, a également parlé de ses sentiments envers Kavita après avoir découvert que son mari et Kavita avaient une liaison.

Elle a dit à Pinkvilla : « Je traitais Kavita comme ma sœur aînée. Je l’aimais et lui faisais confiance. Elle et moi étions très proches. Je n’ai jamais pensé qu’elle pourrait me faire ça. C’était déchirant ».

Dans une autre interview avec ETimes, Raj avait révélé que sa femme l’avait trompé avec le mari de sa sœur. Il a dit : « Elle m’a bien trompé, mais avec le mari de ma sœur, gâtant deux familles à la fois. C’était impardonnable !

Dans la première interview explosive, Raj Kundra avait également expliqué comment Kavita était la raison pour laquelle leur relation avait tourné au vinaigre et non Shilpa Shetty.

Kundra a révélé qu’elle faisait ressortir le pire en lui et se disputait toujours avec tous les membres de sa famille, créant une atmosphère perturbatrice.

Il a dit : « Elle a vendu son âme pendant notre divorce ; elle a dû présenter ses relevés bancaires et il a été clairement mentionné qu’elle avait été payée par le journal pour vendre une histoire soi-disant scandaleuse. Elle blâme une célébrité pour son mariage brisé quand c’est elle-même qui est à l’origine de la rupture du mariage. »

« Elle a toujours fait ressortir le pire en moi et je pense que cela ressort clairement de mes photos passées et présentes. Ma famille a toujours compté pour moi, mais elle se battait et se disputait toujours avec tous les membres de ma famille et pour elle, il s’agissait toujours d’elle côté de la famille », a-t-il ajouté.

Pour les inconnus, des images virales de Raj Kundra et de son ex-femme Kavita Kundra circulaient en ligne. Après cela, une interview scandaleuse de Kavita, dans laquelle elle accusait explicitement Shilpa Shetty d’avoir détruit son mariage avec Raj, a également pris d’assaut Internet.

Dans une interview avec le Mail, Kavita a déclaré: « Je regarde les photos d’eux ensemble et je pense qu’elle est avec mon mari, elle vit ma vie. Pendant que j’essayais de reconstituer notre mariage, il parlait constamment de Shilpa, comme si ce qui nous arrivait n’avait pas d’importance parce qu’il avait trouvé quelqu’un de meilleur, plus intelligent et plus célèbre que moi. Maintenant, il a commencé à me harceler pour un divorce. Je lui ai demandé s’il avait l’intention d’épouser quelqu’un d’autre mais il a évité la question . »

Kavita, la fille d’un homme d’affaires, a épousé Raj Kundra en 2003, mais le couple a demandé le divorce en 2006. Ils partagent une fille Deelena Kundra, qui n’avait que quelques mois lorsque le couple s’est séparé.