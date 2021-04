La police locale a déclaré que jusqu’à 600 fans du club allemand Schalke avaient attendu que le bus de l’équipe revienne à leur Arena AufSchalke avant de lancer des œufs et de les insulter verbalement après la première relégation de l’équipe en 30 ans.

Une déclaration du club mercredi a confirmé que les fans et l’équipe avaient profité d’un « échange court » sur leur défaite décisive 1-0 à Arminia Bielefeld, mais un joueur a maintenant détaillé l’horreur de l’attaque.

« On nous a dit haut et fort que nous devrions avoir honte de nous-mêmes et que tous les joueurs, qui ne seront pas ici l’année prochaine, devraient se foutre à partir de maintenant. sur », a déclaré la star anonyme à Sport1.

Des scènes incroyables alors que les fans de Schalke 04 poursuivent leurs propres joueurs après la relégation du club la nuit dernière. pic.twitter.com/8JCb9nHBXY – Nicolai Lisberg (@NicolaiLisberg) 21 avril 2021

«Si cela ne se produisait pas, la vie deviendrait un enfer pour nous. Nous avons été bombardés d’œufs, des pétards ont explosé et la situation s’est complètement aggravée.

« Les fans nous ont attaqués. Nous avons juste couru. C’était la peur – la peur pure. J’étais juste en train de courir. Certains d’entre nous ont reçu des coups de pied et des coups de poing.

« Je suis choqué et je ne sais pas comment nous allons participer aux prochains matchs. Je ne comprends pas non plus pourquoi nous avons été exposés aux fans de cette façon en premier lieu.

Citation d’un joueur inconnu de Schalke à Sport1, qui explique les scènes chaotiques, où ils ont dû fuir dans la peur et comment certains de ses coéquipiers ont été frappés par les fans. Il n’a aucune idée de comment # S04 vont pouvoir jouer les deux prochains matchs pic.twitter.com/dPzGuIBVqr – Nicolai Lisberg (@NicolaiLisberg) 21 avril 2021

« Le club a dit qu’il n’y aurait qu’un court échange. Pendant ce temps, la police a attendu loin de cette situation. »

Schalke a enduré une saison misérable, descendant de manière embarrassante avec quatre matchs à perdre et 13 points à la dérive d’une place en séries éliminatoires de relégation qui pourrait les maintenir dans l’élite allemande de la Bundesliga.

« La police était sur place avec une force puissante et a pu empêcher une nouvelle escalade », ont déclaré les autorités, confirmant que les enquêtes étaient en cours et que «des procédures pénales et administratives ont été engagées».

La déclaration du club a fait rage: « Pour toute la frustration et la colère compréhensibles à propos de la relégation en Bundesliga 2, le club n’acceptera jamais que l’intégrité physique de ses joueurs et de ses employés soit compromise.

Breaking: Schalke 04 a été relégué de la Bundesliga pic.twitter.com/Ms60IBZLsv – BVB Buzz (@BVBBuzz) 20 avril 2021

« Mais c’est exactement ce qui s’est passé la nuit dernière à travers les actions d’individus. Le club condamne fermement ce comportement. »

Le directeur sportif Peter Knabel s’est également exprimé via le site officiel du club: « Certains de nos joueurs ont dû passer la nuit dans un hôtel », a-t-il révélé.

« C’est absolument interdit. La chose la plus importante maintenant [is]: Comment sont les joueurs? Comment va le personnel? «

Pas trop bien, à en juger par les commentaires du joueur non identifié.