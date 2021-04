Le groupe, dirigé par l’explorateur franco-suisse Christian Clot, a mis fin à la soi-disant « Temps profond » expérience à 10h30 (08h30 GMT) et a émergé de la grotte de Lombrives en Ariège, sud-ouest de la France.

Les participants étaient âgés de 27 à 50 ans et ont vécu 40 jours sans montre, sans téléphone portable et sans lumière naturelle pour les aider à dire quelle heure il était. L’équipe comptait simplement leurs «jours» en cycles de sommeil et n’écoutait que leurs horloges biologiques pour estimer l’écoulement du temps.

Au-delà de la compréhension des mécanismes adaptatifs individuels et de groupe, il est essentiel de comprendre le milieu dans lequel on évolue. En partenariat avec @GeoSLAMLtd et Tomas Blaha, nous avons lancé une opération unique de cartographie en 3D de la grotte de @Lombrives. pic.twitter.com/k0CT0c9yEL – ADAPTATION (@HumanAdaptation) 15 avril 2021

Ils vivaient sous terre dans un système de grottes avec une température constante de 12 Celsius (54 Fahrenheit) et environ 95% d’humidité, produisant leur propre électricité avec un vélo à pédales et extrayant leur eau potable d’un puits à 45 mètres sous le sol de la grotte.

Clot, fondateur de l’Institut d’adaptation humaine, a déclaré le 1,2 million d’euros (1,5 million de dollars) « Temps profond » Le projet a été conçu pour tester la capacité humaine à s’adapter à la perte de son cadre de référence pour le temps et l’espace.

Les données sur l’activité cérébrale et la fonction cognitive des participants ont été recueillies avant et après l’expérience, alors que les scientifiques surveillaient les habitudes de sommeil, les interactions sociales et les réactions comportementales des 15 membres via des capteurs tout au long de l’expérience.

🇫🇷 Cette semaine, nous vous apportons des remontées de la Grotte de Lombrives, avec la série «Underground life». Aujourd’hui: Prélèvement de sang dans la grotte version anglaise ci-dessous ⬇️ pic.twitter.com/pOKhBZJY99 – ADAPTATION (@HumanAdaptation) 8 avril 2021

Les volontaires n’ont reçu aucune mise à jour sur la pandémie et n’ont eu aucune communication avec leurs amis ou leur famille.

«C’était comme appuyer sur pause,» a déclaré Marina Lançon, 33 ans, l’une des sept femmes membres de l’expérience, qui a noté l’absence de précipitation pour terminer les tâches.

Étonnamment, elle souhaitait en fait pouvoir rester dans la grotte pendant quelques jours de plus et a affirmé qu’elle attendrait quelques jours avant de rallumer son smartphone afin d’éviter un « brutal » retour à la normalité.

En fait, les deux tiers environ du groupe souhaitaient rester un peu plus longtemps afin de terminer les projets qu’ils avaient entamés au début de l’expédition. Un membre de l’équipe a estimé le temps sous terre à seulement 23 jours tandis qu’un autre a parcouru des cercles de 10 kilomètres dans la grotte pour éviter l’ennui et rester allumé, tout en combattant ce qu’ils ont décrit comme « Pulsions viscérales » parfois pour fuir la grotte.

Clot a déclaré que, pour la plupart des participants, «Dans nos têtes, nous étions entrés dans la grotte il y a 30 jours.»

ILS ONT VÉCU 40 JOURS SOUS TERRE!@ChristianClot et son équipe sont sortis ce samedi de la Grotte de Lombrives, où ils ont vécu 40 jours sans indication temporelle. pic.twitter.com/ThCGszXZE3 – ADAPTATION (@HumanAdaptation) 25 avril 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!