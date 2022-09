C’était comme si la Grande-Bretagne se tournait vers la merde – puis la reine est morte et nous nous sommes souvenus de ce qui rendait la Grande-Bretagne si grande

Il y a DEUX semaines, la Grande-Bretagne était dans un état de chaos absolu.

L’inflation faisait rage.

La magie de la reine était sa capacité à s’élever au-dessus de la mêlée toxique de la partisanerie politique et à nous rassembler tous, même dans sa mort Crédit : PA

La file d’attente pour voir le cercueil de la reine a montré à quel point le peuple britannique est unique et brillant Crédit : AFP

La famille royale a fait preuve d’une dignité et d’un courage remarquables pour mettre de côté son immense chagrin personnel Crédit : Reuters

Le chroniqueur du Sun Piers Morgan dit que la mort de la reine a fait ressortir le meilleur des Britanniques

Les prix de l’énergie et des denrées alimentaires montaient en flèche.

Les crimes violents montaient en flèche de manière dévastatrice et odieuse avec Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, abattue dans sa propre maison et Thomas O’Halloran, retraité de collecte de fonds caritatif, tué sur son scooter de mobilité.

Le NHS était en soins intensifs après une pandémie paralysante qui a provoqué des pénuries chroniques de personnel et des listes d’attente de traitement scandaleusement mauvaises.

Les grèves syndicales et les lignes de piquetage étaient de retour pour semer le chaos dans la vie quotidienne.

La migration illégale de l’autre côté de la Manche s’aggravait plutôt qu’elle ne s’améliorait, avec la politique rwandaise mal conçue coincée dans des embranchements infestés d’avocats.

Le logement était en crise avec des coûts de location à des niveaux inabordables.

La livre s’était effondrée à son plus bas niveau en 37 ans face au dollar.

Le Brexit se transformait en acte d’automutilation préjudiciable que beaucoup avaient prédit.

Et notre Premier ministre fêtard Boris Johnson avait été contraint de démissionner après avoir présidé une administration chaotique, fourchue et enfreignant la loi qui a fait de nous une risée mondiale.

S’il y avait un symbole de l’endroit où nous nous dirigions, c’était sûrement la révélation que nous pompons des torrents record d’eaux usées brutes dans nos mers et sur nos côtes.

C’était comme si la Grande-Bretagne se tournait littéralement vers la merde, et le Royaume-Uni n’avait jamais été aussi désuni.

Mais ensuite la reine est morte et tout s’est arrêté.

Regardez Piers Morgan Uncensored en semaine sur Sky 526, Virgin Media 627, Freeview 237, Freesat 217 ou sur Fox Nation aux États-Unis

Pendant les dix jours suivants, nous avons détourné notre attention de tous les aspects négatifs de notre pays – et nous nous sommes plutôt concentrés sur les aspects positifs.

Nous nous sommes souvenus de ce qui faisait la grandeur de la Grande-Bretagne.

La série d’événements planifiés depuis longtemps pour commémorer la perte sismique de notre plus grand monarque est devenue de plus en plus grandiose et magnifique.

Notre faste et notre apparat inégalés ont coupé le souffle du monde.

Nos forces armées ont montré pourquoi elles aussi font l’envie du monde, dans une glorieuse procession militaire ainsi qu’au combat.

Notre presse tant décriée a produit certains des meilleurs journaux en édition hommage que j’aie jamais vus.

Notre radiodiffuseur public sous le feu, la BBC, a brillamment relevé le défi sous la direction du magistral Huw Edwards qui a prouvé pourquoi il valait chaque centime de son salaire controversé.

Et deux groupes de personnes se sont réunis pour fournir une présentation époustouflante de tous les traits et valeurs qui me rendent le plus fier d’être britannique.

Les premiers étaient la famille royale qui a mis de côté son énorme chagrin personnel à la mort de sa matriarche bien-aimée pour réaffirmer son statut de plus grande star de la planète – et l’a fait avec une dignité et un courage extraordinaires, en maintenant pour la plupart le raide démodé lèvre supérieure que la reine s’est si souvent illustrée dans les moments difficiles.

Le deuxième groupe était le public britannique, et plus précisément, The Queue.

Je savais à quel point cela avait résonné lorsque j’ai co-animé toute la journée des funérailles pour la chaîne de télévision américaine Fox News et que mes deux collègues américains ont utilisé à plusieurs reprises le mot «file d’attente» au lieu de leur propre version du mot «ligne» et étaient aussi impressionné comme je l’étais par cet étonnant serpent d’êtres humains de 6 milles.

D’une certaine manière, The Queue reflétait parfaitement tout ce qu’Elizabeth II représentait : travail acharné, diligence, devoir, service aux autres, engagement, résilience, humilité, loyauté, courtoisie et humour.

Cela reflétait aussi parfaitement ce qu’est la vraie Grande-Bretagne.

La file d’attente a remué mon âme parce qu’elle m’a fait réaliser à quel point le peuple britannique est unique et brillant Piers Morgan

Ce pays n’est pas l’endroit sectaire cruel et intolérant qui dément les trolls Twitter «réveillés», les duchesses pleurnichardes et le New York Times constamment dénigrant les Britanniques voudraient vous le faire croire.

En fait, c’est l’un des endroits les plus diversifiés et les plus tolérants de la planète, comme en témoigne la formidable fierté patriotique avec laquelle tant de personnes de tous âges, couleurs et croyances ont parlé de leur reine et de leur pays dans The Queue.

J’ai trouvé les interminables interviews sincères qu’ils ont données très émouvantes, tout comme j’ai fait les images en direct de l’intérieur de Westminster Hall où ils ont finalement pu avoir leur propre bref moment personnel avec leur monarque.

La file d’attente a remué mon âme parce qu’elle m’a fait réaliser à quel point le peuple britannique est unique et brillant, et à quel point nous sommes si clairement à notre meilleur lorsque nous sommes unis et non divisés, comme nous l’avons montré à maintes reprises de la Seconde Guerre mondiale à la première vague terrifiante de la pandémie de covid.

La magie de la reine était sa capacité à s’élever au-dessus de la mêlée toxique de la partisanerie politique et à nous rassembler tous, même dans sa mort.

Personne dans la file d’attente, ni les foules immenses qui bordent le parcours du dernier voyage de Sa Majesté vers le château de Windsor, ne se souciaient de ce que les autres pensaient des questions brûlantes qui ont déchiré les familles et les groupes d’amitié, du Brexit et des vaccins à l’indépendance écossaise et le Protocole d’Irlande du Nord, à Donald Trump et au changement climatique.

Au lieu de cela, ils se sont réunis pour célébrer la vie étonnante d’une femme qui est devenue la monarque la plus longue et la plus respectée de l’histoire.

DES TEMPS DIFFICILES À VENIR

Aujourd’hui, tous les problèmes rencontrés par la Grande-Bretagne il y a deux semaines reviendront brutalement au premier plan.

Ne vous faites pas d’illusions, nous sommes confrontés à une période très difficile à venir, avec la pire crise du coût de la vie depuis des décennies et une guerre en cours en Europe.

Mais si nous embrassons notre nouvel esprit d’un véritable Royaume-Uni et le respect mondial renouvelé pour notre pays que les dix derniers jours de deuil national ont commandé, alors nous en sortirons plus forts et meilleurs.

La reine était le meilleur des Britanniques, mais la file d’attente l’était aussi.

Et comme elle l’a dit elle-même lorsqu’on lui a demandé comment elle avait relevé les défis, et comme ceux de The Queue l’ont dit lorsqu’on leur a demandé comment ils avaient enduré les longues nuits froides qui traînaient le long de la Tamise, nous devons serrer les dents et “juste continuer”.

Parce que c’est ce que font les Britanniques, et nous devrions en être sacrément fiers.

Le prince William rencontre des foules de personnes attendant dans la file d’attente pour rendre hommage à la reine Crédit : AFP

Les gens ont fait la queue pendant des heures pour voir le cercueil de Sa Majesté, la ligne s’étendant sur des kilomètres Crédit : Alamy

Le monde a regardé hier alors que la reine était inhumée Crédit : PA