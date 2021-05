«  C’était comme Roméo et Juliette  » – RT USA News

Le sénateur de l’État du Wyoming, Anthony Bouchard, s’est retrouvé au centre de la controverse après avoir admis avoir eu une relation avec une fille de 14 ans à l’âge de 18 ans et l’avoir fécondée.

Dans une vidéo Facebook Live jeudi, Bouchard s’est plaint que ses détracteurs creusaient son passé pour ternir sa réputation et le feraient « Ne s’arrêter à rien » alors qu’il se prépare à défier la représentante Liz Cheney (R-Wyoming) pour son siège à la Chambre.

«C’est incroyable qu’ils voient les choses si négativement. Donc, en fin de compte, c’est une histoire quand j’étais jeune, deux adolescentes, une fille tombe enceinte ». il a dit. «Vous avez déjà entendu ces histoires. Elle était un peu plus jeune que moi, donc c’est comme l’histoire de Roméo et Juliette.

Les enquêteurs traquent ma famille depuis des semaines et maintenant les fausses nouvelles libérales sortent avec un article à succès sur mon adolescence. C’est pourquoi les bonnes personnes évitent de se présenter aux élections. Je ne reculerai pas, Swamp! @RepLizCheney Amène le! https://t.co/gaVSm6MkZM – 🇺🇸Anthony Bouchard pour le Congrès contre Cheney (@AnthonyBouchard) 21 mai 2021

Dans une interview accordée au Casper Star-Tribune, Bouchard a déclaré avoir épousé cette fille imprégnée, qui aurait eu 15 ans à l’époque, en Floride. Bouchard aurait eu 19 ans et le mariage était techniquement légal dans l’État avec le consentement d’un parent et l’approbation d’un juge en cas de grossesse.

« J’ai fait la bonne chose, » dit-il, se référant à sa décision d’épouser la fille et « Prendre soin » de son fils.





Aussi sur rt.com

Les républicains remplacent la critique de Trump Liz Cheney par Elise Stefanik, une ancienne partisane de la présidente, à la présidence de la conférence du parti







Contrairement à la fin tragique de «Roméo et Juliette», où les deux jeunes amants se suicident, la femme de Bouchard a divorcé trois ans plus tard. Elle a cependant continué à se suicider à 20 ans, ce que le sénateur de l’État a attribué à «Problèmes dans une autre relation», tout en mentionnant que le père de la fille s’est également suicidé.

«Elle avait des problèmes dans une autre relation. Son père s’était suicidé, » il a dit.

L’histoire de Bouchard et la comparaison de «Roméo et Juliette» ont suscité la colère de nombreux critiques en ligne, dont certains ont qualifié la relation de viol légal et illégal possible.

«Les relations sexuelles entre 18 et 14 ans sont un viol statutaire. Je le sais parce que je l’ai poursuivi, » tweeté Christine Pelosi, la fille de l’orateur américain. «14 ans n’était pas l’âge du consentement en Floride et bien qu’il y ait des lois sur Roméo et Juliette, elles sont pour les adolescents« d’âge proche », ce que ce couple n’était PAS.»

Vous avez violé une fille de 14 ans, l’avez enceinte, mariée et divorcée à l’âge de 17 ans, et elle s’est suicidée. confirme la nature de votre personnage. https://t.co/7NahTTW4mG – Elizabeth C. McLaughlin (elle / elle) (@ECMcLaughlin) 21 mai 2021

Elle a violé une jeune fille de 14 ans, l’imprégnant, l’a épousée à 15 ans (la loi de Floride l’autorisait à l’époque), elle a divorcé à 18 ans, elle s’est suicidée à 20 ans. Fatiguée d’être aussi dégoûtée des conservateurs. t.co/AaHAf5ibPZ – Daryle Lamont Jenkins (@DLamontJenkins) 21 mai 2021

Kristen Schwartz, directrice exécutive de la Coalition Wyoming contre la violence domestique et les agressions sexuelles, a également critiqué Bouchard pour la relation et l’encadrement classique de la littérature.

«Tout langage qui minimiserait les choses qui constituent un crime est nuisible. C’est nocif pour les survivants et cela nuit à notre grande communauté ». elle a dit.

D’autres ont cherché à défendre Bouchard, notant qu’il était beaucoup plus courant pour les mariées d’être mineures à l’époque.

Malgré le contrecoup, Bouchard a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se retirer de sa course contre Cheney, affirmant que les détracteurs cherchaient à le discréditer en faisait le principal challenger.

« L’amener sur. Je vais rester dans cette course, » il a dit. «Nous allons continuer à collecter des fonds parce que mon bilan est indépendant.»





Aussi sur rt.com

Un associé de Matt Gaetz est condamné pour crimes sexuels alors qu’il appelait le député républicain à être le prochain







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!