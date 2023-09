« C’était comme perdre un membre de sa famille » : le soldat américain qui a pleuré après l’exécution de Saddam Hussein | Nouvelles du monde

En août 2006, le spécialiste Adam Rogerson se tenait à quelques mètres de Saddam Hussein alors qu’il dormait dans sa cellule située sous le bâtiment du Haut Tribunal irakien à Bagdad.

Le soldat américain n’avait pas encore posé les yeux sur le dictateur irakien, largement considéré comme l’un des hommes les plus méchants de la planète.

Les États-Unis ont envahi l’Irak en mars 2003, le président George W. Bush déclarant vouloir mettre fin au « soutien de Saddam Hussein au terrorisme ».

Le président irakien a pris la fuite alors que les frappes aériennes pleuvent sur le pays qu’il dirigeait depuis 1979.

Quelques mois plus tard, des soldats américains l’ont retrouvé caché dans un petit trou à peine assez grand pour accueillir une personne à Ad-Dawr, dans le centre de l’Irak.

Le despote désormais barbu et échevelé, qui serait responsable de la mort d’au moins 250 000 Irakiens, serait jugé pour de multiples chefs d’accusation, notamment de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité.

Lorsqu’il n’était pas détenu dans une cellule située sous le bâtiment du Haut Tribunal irakien, l’un des nombreux anciens palais de Hussein était désormais sa prison, et M. Rogerson faisait partie des 12 soldats américains chargés de le garder.

Avec la réputation de Hussein en matière de meurtres de masse, de torture et de répression brutale, on peut pardonner au jeune soldat son manque d’enthousiasme lorsqu’il a découvert qu’il passerait autant de temps avec le soi-disant « boucher de Bagdad ».

Image:

Saddam Hussein apparaît dans une séquence vidéo le jour du début de la guerre en Irak, le 20 mars 2003.





Mais dans les mois qui ont suivi, ils ont noué des amitiés des plus improbables – M. Rogerson fondant en larmes lorsque Hussein a été exécuté en décembre 2006.

Ce n’est pas ce à quoi le soldat de 22 ans aurait pu s’attendre après avoir établi un premier contact visuel avec le dictateur meurtrier quelques mois plus tôt.

« On m’a dit que je serais le premier à monter la garde. C’était très intimidant pour moi parce que je savais qui il était », a déclaré M. Rogerson dans le dernier épisode du podcast Sky News Daily.

« Au début, il faisait noir et je pouvais l’entendre dormir mais je ne pouvais pas le voir… Un peu plus tard, il s’est réveillé et m’a regardé et je l’ai regardé à nouveau.

« C’était le début de notre relation – c’était très surréaliste. »

Image:

Hussein semblait loin d’être présidentiel après sa capture





Image:

Hussein a été retrouvé caché dans ce trou à Ad-Dawr





Les soldats se font un nouvel ami

M. Rogerson et les autres gardes, connus sous le nom de Super Douze, étaient chargés de garder Hussein 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Il a été demandé aux soldats de ne pas interagir avec l’homme qui était peut-être le prisonnier le plus célèbre du monde – mais il ne leur a pas fallu longtemps pour enfreindre cette règle.

« Saddam était une personne sociable. Qu’il essayait de nous manipuler ou qu’il soit vraiment ami avec nous, ce n’est pas clair. Mais si vous vivez avec quelqu’un, vous allez interagir avec lui. »

Hussein était retenu prisonnier dans l’un de ses anciens palais appelé The Rock, les gardes devant régulièrement le transporter au Haut Tribunal irakien pour ses audiences.

« Nous entendions les tirs de mortiers, les tirs d’armes à feu, nous entendions tous les bruits de la guerre. Saddam nous regardait et riait. Il n’a jamais montré de signes d’inquiétude.

« À plusieurs reprises, il regardait et disait en plaisantant ‘Je m’en vais, ils viennent me chercher’. »

M. Rogerson n’a jamais douté qu’Hussein était un « dictateur maniaque » coupable des crimes dont il avait été accusé – mais il dit qu’en apprenant à le connaître, il a découvert que le tyran pouvait être véritablement de bonne humeur.

À une occasion, les gardes racontaient comment un autre des soldats des Super Douze s’était mouillé. Hussein aurait éclaté de rire en entendant cette histoire.

Image:

Adam Rogerson a gardé Saddam Hussein entre août et décembre 2006





Hussein et les soldats échangent des cadeaux

M. Rogerson dit également que le despote meurtrier semblait avoir un côté plus doux qui les a aidés à nouer une amitié au fil des semaines.

« Nous échangeions des histoires. Nous l’emmenions voir sa famille et ils lui apportaient des mouchoirs et des bonbons.

« Il partageait les bonbons avec nous, puis nous avons en quelque sorte commencé à lui donner des choses que nous avions reçues de nos familles. »

Durant la mission, l’épouse de M. Rogerson lui a envoyé des bougies parfumées et le soldat a décidé d’en offrir une à Hussein.

Le président devenu prisonnier a gravé un poème en arabe sur le côté et l’a fait envoyer à sa fille en cadeau.

M. Rogerson poursuit : « J’ai pu voir un côté de lui qui n’était pas méchant, même si je savais qu’il l’était. Je n’ai vu que l’homme de 69 ans.

« Il n’a jamais semblé arrogant ou dictateur – c’était juste une personne. »

Image:

Hussein s’animait parfois pendant son procès. Photo : AP





Hussein parle de sa relation avec Castro

Entre les audiences du procès, Hussein battait les soldats lors de parties d’échecs et écoutait de la musique occidentale sur sa radio.

Un soir, Hussein était assis dehors dans son espace de loisirs, fumant des cigares lorsqu’il a appelé M. Rogerson.

« Il avait ce livre photo et il me montrait toutes ces photos de lui passant un bon moment avec Fidel Castro. Pour moi, c’était incroyable.

« Il m’a dit que c’était Castro qui lui avait appris à fumer le cigare. »

M. Rogerson dit que même s’il a été impressionné par Hussein, il a toujours pensé qu’il parlait à un « maître manipulateur » et que ce « n’était pas son premier rodéo ».

On ne saura jamais si Hussein avait une véritable affection pour M. Rogerson et le reste des Super Douze – mais les soldats eux-mêmes ont clairement développé un lien profond avec l’homme qui était censé être leur ennemi.

En novembre 2006, le procès de Hussein s’est terminé et il a été condamné à mort par pendaison.

Image:

Saddam Hussein avec l’ancien dirigeant cubain Fidel Castro





« Je me sentais presque comme un meurtrier »

M. Rogerson faisait partie de la poignée de soldats du Super Twelve qui ont pleuré des larmes de chagrin après son exécution, tandis que de nombreux Irakiens eux-mêmes célébraient la mort brutale de leur ancien dictateur.

Parlant du jour historique de l’exécution de Hussein, M. Rogerson a déclaré : « C’était émouvant. Nous le regardions se coiffer et faire les cent pas. Il savait ce qui allait se passer ce jour-là et c’était triste à voir.

« Il était triste et bouleversé, et nous le sommes tous nous-mêmes. J’avais appris à le connaître, je passais tout mon temps avec lui, et puis tout d’un coup, il était sur le point de mourir. »

M. Rogerson a déclaré plus tard à l’auteur Will Bardenwerper que l’exécution de Hussein « était comme perdre un membre de sa famille ».

« Je me sens presque comme un meurtrier, comme si j’avais tué un homme dont j’étais proche », a-t-il ajouté.

Image:

Les Irakiens célèbrent l’exécution de Hussein





M. Rogerson, aujourd’hui dans la quarantaine, a depuis quitté l’armée et vit dans l’Ohio où il travaille comme entraîneur de football américain.

Ce père de deux enfants, qui a une fille de 15 ans et un fils de neuf ans, souffre de troubles de stress post-traumatique depuis son retour d’Irak.

Il dit que cela est dû au fait qu’il a gardé Hussein et qu’il a ensuite été témoin de son exécution.

Il poursuit : « Un jour, mes petits-enfants sauront que j’ai fait quelque chose pour mon pays.

« Cela en vaut la peine. »