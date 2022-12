Après que Stephanie Accardo, résidente de Woodstock, s’est blessée à la tête lors d’une formation de sauveteur l’été dernier, son instructeur, Melissa Canto O’Leary, ne l’a jamais quittée, proposant même de la ramener elle-même à la maison.

L’histoire est l’une des nombreuses de ceux qui connaissaient O’Leary, un employé de longue date du service des loisirs de Woodstock, décédé en août. Maintenant, la ville et ses proches tentent d’honorer O’Leary et son lien avec la communauté avec une pataugeoire commémorative, que les responsables espèrent installer à Woodstock Water Works dans les années à venir.

Son amie et ancienne patronne, Becky Vidales, a déclaré que O’Leary aurait adoré l’idée d’une pataugeoire, car c’était quelque chose que ceux du département voulaient construire depuis longtemps. Mais l’idée n’a fait son chemin qu’après la mort d’O’Leary, lorsque le département a commencé à réfléchir à des moyens de l’honorer.

“Je pense que c’est la bonne chose”, a déclaré Vidales. “Nous aurions pu donner son nom à un pavillon ou quelque chose comme ça, mais je pense que nous avions besoin de quelque chose de plus grand.”

O’Leary a commencé comme sauveteur en 2002, revenant pour l’été pendant les quatre prochaines années, a déclaré Vidales. Elle est alors devenue gérante. Tout au long de son mandat, elle a enseigné et encadré de nombreuses personnes et est devenue un pilier de la communauté.

“Elle disait toujours” je ne reviens pas “, et elle l’a toujours fait”, a déclaré Vidales.

Vidales, qui a développé une amitié avec O’Leary, a dit que c’était étrange à certains égards parce que lorsqu’elle a rencontré O’Leary, O’Leary n’était qu’une enfant. Vidales, qui était responsable de la piscine et qui est maintenant le coordinateur du programme, a vu O’Leary devenir un adulte.

“Maintenant, nous étions plus amis que je n’étais son patron”, a déclaré Vidales. “Elle est devenue adulte sous mes yeux.”

Au cours des dernières années, O’Leary s’est éloigné d’un rôle de gestion et a plutôt travaillé comme instructeur de sauvetage. Accardo était l’un de ceux qui ont appris sous O’Leary. Accardo a déclaré que la mort d’O’Leary était “choquante”, étant donné qu’elle venait de travailler avec elle au cours de l’été dernier.

“On pouvait dire qu’elle était une personne sociable”, a-t-elle déclaré. “Tout le monde la connaissait et l’aimait. Elle était authentique avec tout le monde, et ça se voyait.

Inclusive et gentille étaient les mots que Vidales utilisait pour décrire sa défunte amie, se mettant souvent en quatre pour que les gens se sentent les bienvenus et à l’aise, en particulier ceux du personnel de sauvetage, qu’elle a aidé à former.

“Les âges, les tailles, la couleur, elle était très douée pour ça”, a déclaré Vidales. “Elle était juste toujours attentionnée, toujours très gentille, toujours désireuse de parler à ceux qui entraient.”

Maintenant, l’espoir est que la pataugeoire perpétue cet héritage. Jerry Anderson, un maître nageur qui a été formé sous O’Leary et qui devrait devenir directeur l’année prochaine, a déclaré qu’il pensait qu’une pataugeoire serait un excellent moyen de se souvenir d’O’Leary. Faisant écho aux commentaires de Vidales, il a dit que c’était quelque chose dont O’Leary parlait toujours.

“Je sais qu’elle serait honorée que ce fonds soit affecté à quelque chose qui aidera les enfants à s’amuser à Woodstock Water Works pour les années à venir”, a-t-il déclaré.

La pataugeoire en est encore à ses balbutiements, a déclaré la directrice exécutive du développement commercial de Woodstock, Danielle Gulli. Il a été décidé qu’il serait placé à Woodstock Water Works, mais le plan actuel est de collecter autant de fonds que possible.

L’objectif est d’amasser 250 000 $ pour le pad. Les contributeurs peuvent faire un don à différents niveaux de parrainage à partir de 500 $, 1 000 $, 2 500 $ et 5 000 $, selon le site internet du département. Vers la mi-novembre, le total était d’environ 13 000 dollars, a déclaré Gulli.

Les parrainages et les dons d’entreprises, ainsi que les dons individuels, les subventions et, si cela est possible, éventuellement la ville, sont quelques-unes des idées qui pourraient entrer en jeu pour collecter les fonds nécessaires, a déclaré Gulli.

Une autre idée de financement pourrait provenir d’un marathon organisé chaque année par le service des loisirs, a déclaré Gulli. Cela pourrait éventuellement être transformé en une course commémorative pour O’Leary l’année prochaine, tous les fonds collectés étant destinés à la pataugeoire.

“Cela peut être plus qu’un événement d’un an et nous continuerions à y consacrer de l’argent, et [explore] d’autres idées de financement qui surgissent », a déclaré Gulli.

Une fois que le financement arrivera au bon endroit, la conception viendra ensuite, a déclaré Gulli. Le calendrier à ce stade n’est pas fixé, Gulli affirmant que le plus tôt possible est probablement autour de 2025. Néanmoins, la priorité est là et l’objectif est de faire passer le mot autant que possible.

“C’était la maison de Melissa”, a déclaré Vidales. “C’était l’endroit où tout le monde savait qu’elle serait.”