“C’était assez impressionnant”, dit l’homme qui a résisté à Fiona sur l’île de Sable

Un homme qui a enduré tempête post-tropicale Fiona sur l’île de Sable dit que ce fut une nuit qu’il n’oubliera jamais.

“Ce fut une expérience très révélatrice et toute une histoire que je vais probablement partager pour le reste de ma vie”, a déclaré Jason Surette, directeur des opérations de la réserve de parc national de l’île de Sable.

Surette s’est portée volontaire pour remplir une ouverture de personnel sur l’île pendant trois semaines – ne sachant pas à l’avance, bien sûr, que Fiona se dirigerait bientôt vers le petit banc de sable. L’île de Sable est située dans l’océan Atlantique à environ 300 kilomètres au sud-est d’Halifax et mesure un peu plus d’un kilomètre de large à son point le plus large.

Les vents de la tempête ont culminé en Nouvelle-Écosse à 179 km/h à Arisaig, près d’Antigonish. Les données définitives pour l’île de Sable n’ont pas encore été compilées, dit Surette.

Vendredi après-midi, avant la tempête, c’était “extrêmement calme”, ​​avec juste une légère brise, mais ensuite les vents se sont intensifiés rapidement vers 23 heures, dit Surette.

Le parement a arraché l’un des bâtiments de l’île de Sable lors de la tempête post-tropicale Fiona. (Jason Surette/Parcs Canada)

À 3 heures du matin, “la maison tremblait littéralement”, dit-il.

“Le sol a tremblé. … C’était comme si quelqu’un frappait le sol avec un maillet, et c’était uniquement à cause du vent”, dit-il.

“La maison elle-même a fait beaucoup plus de grincements, de gémissements et de gémissements que ce à quoi je m’attendais d’une maison. Il y avait quelques grosses détonations et elles ressemblaient presque à des briques lancées sur la maison.… C’était assez impressionnant, en fait, le pouvoir de Mère Nature.”

Précieux petit sommeil

Surette était l’un des quatre personnes resteront sur l’île de Sable pendant Fiona, dont deux autres employés de Parcs Canada et un chercheur. Ils avaient quelques règles de base avant la tempête : personne n’était autorisé à sortir tant que ce n’était pas sûr, et tout le monde devait rester à l’écart des fenêtres.

Il dit que tout le monde a échangé des histoires le lendemain matin, et ils ont tous eu une histoire similaire – ils n’ont eu qu’une heure ou deux de sommeil.

“Juste le bruit – il n’y a aucun moyen, même si vous pouviez annuler le bruit, c’est juste que les vibrations dans la maison étaient suffisantes pour vous tenir éveillé.”

L’île de Sable abrite une énorme colonie de phoques gris. (Sarah Medill/Parcs Canada)

Surette a déclaré que le chercheur, qui a passé environ 50 ans à vivre sur l’île, lui a dit que c’était la plus grosse tempête qu’elle ait jamais rencontrée.

Certains des bâtiments de l’île de Sable ont perdu leur parement dans le vent, et il y aura de petits travaux de réparation de la toiture, mais Surette a déclaré « de manière générale, nous nous en sommes bien sortis ».

“Alors que nous étions définitivement sur la piste principale de la tempête, et que nous avons certainement ressenti un choc assez fort, je suis désolé pour les habitants du continent parce que nous n’avons pas vu l’onde de tempête et nos structures ici sont conçues pour gérer cela. .”

Les chevaux “des créatures très robustes”

Quant aux quelques centaines de chevaux de l’île, ils ont probablement survécu relativement indemnes, a-t-il déclaré. Le personnel de Parcs Canada ne gère pas la population et des règles sont en place pour empêcher les humains d’interagir avec les chevaux ou de les toucher.

Surette a déclaré que normalement les chevaux trouvent refuge dans de hautes dunes pendant les tempêtes, et à midi samedi, les chevaux étaient en train de paître “presque comme si rien ne s’était passé”.

Les chevaux de l’île de Sable ont probablement cherché refuge sous le vent de certaines dunes plus hautes. (Sarah Medill/Parcs Canada)

“Les chevaux ici à Sable sont des créatures très robustes. Je n’ai aucune raison de soupçonner qu’ils ont subi des blessures et d’après ce que j’ai pu voir des bandes qui traînent autour [the] gare centrale, ils avaient tous l’air heureux et en bonne santé le lendemain. »

Il est difficile de dire avec certitude comment L’immense colonie de phoques gris de l’île de Sable passé la tempête, mais Surette dit que lors des tempêtes précédentes, les phoques “jouent dans les vagues presque comme un surfeur”.

“Alors j’ose dire qu’ils n’ont probablement pas remarqué grand-chose.”

Surette dit qu’il serait allé à Sable même s’il avait su que Fiona venait.

“Je pense que beaucoup de gens au Canada atlantique vont se souvenir de l’ouragan Fiona, et pouvoir s’asseoir et dire que non seulement j’ai survécu, mais que j’y ai survécu sur l’île de Sable… certainement un pour les livres.”