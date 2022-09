CETA : 5 ans après, pleine ratification non garantie

Ottawa –

L’accord commercial du Canada avec l’Union européenne fonctionne en mode projet depuis cinq ans depuis mercredi, ce qui laisse planer des doutes sur sa mise en œuvre formelle.

Un différend sur la manière dont les entreprises peuvent poursuivre les gouvernements n’est toujours pas résolu. Pourtant, les experts commerciaux canadiens affirment que l’accord demeure une victoire majeure à une époque de chocs de la chaîne d’approvisionnement et de recul contre la mondialisation.

L’Accord économique et commercial global, connu sous le nom d’AECG, est entré en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017, avec les signatures de la Commission européenne et du gouvernement canadien.

Depuis lors, le commerce entre le Canada et l’UE a augmenté de 33 %, s’élevant à 100 milliards de dollars en biens et services l’an dernier.

Cela signifiait plus d’exportations de tout, des fruits de mer aux pièces automobiles vers l’Europe, ce qui a stimulé ses exportations de produits pharmaceutiques et de viande vers le Canada.

Pourtant, l’accord n’est pas légalement en place tant que les 27 membres du bloc n’ont pas ratifié l’accord individuellement.

Lawrence Herman, un avocat spécialisé dans le commerce de Toronto, a déclaré que les éléments clés de l’accord sur les tarifs, le commerce numérique et les marchés publics étaient en place.

“C’est en effet de toutes les manières réelles”, a déclaré Herman dans une interview mardi depuis la France.

“Je ne pense pas que le CETA sera un jour officiellement ratifié.”

La question la plus controversée concerne les mécanismes que les pays peuvent utiliser pour demander une indemnisation et rectifier les désaccords avec les gouvernements nationaux, étatiques et provinciaux, connus sous le nom de règlement des différends entre investisseurs et États.

L’idée est de mettre en place un mécanisme neutre pour entendre les plaintes au-delà des tribunaux, qui pourraient être influencés par les gouvernements nationaux.

Les militants syndicaux et écologistes ont fait valoir que cela renonçait à la souveraineté sur tout, de la protection des consommateurs à la sécurité des travailleurs.

Un tribunal supérieur allemand a rejeté en février les arguments selon lesquels cette disposition sape la constitution du pays, mais la clause reste controversée en Allemagne, qui fait partie des 12 pays qui n’ont pas ratifié l’AECG.

Herman a déclaré que dans bon nombre de ces pays, l’opposition ne fait que se renforcer. “Je ne le vois tout simplement pas entrer en vigueur définitivement”, a-t-il déclaré.

Jason Langrish, responsable de la Table ronde Canada-Europe pour les entreprises, est d’accord.

« Il y a de fortes chances qu’il reste en quelque sorte dans les limbes », a déclaré Langrish, qui a travaillé sur le précurseur de l’AECG au sein de la délégation du Canada auprès de l’Union européenne et a aidé à représenter des groupes industriels dans les négociations de l’AECG.

“Le (tribunal) investisseur-État a été exagéré”, a-t-il soutenu.

La ministre du Commerce, Mary Ng, n’était pas disponible pour un entretien mardi alors qu’elle se rendait à l’étranger.

Mais son bureau a souligné que le Canada et les pays de l’UE nommeront les membres du tribunal proposé, qui seront “soumis à des engagements éthiques rigoureux, ainsi qu’à un mécanisme d’appel robuste”.

“Cet accord donne aux agriculteurs, producteurs, transformateurs et exportateurs canadiens un accès préférentiel à plus d’un demi-milliard de consommateurs dans toute l’UE”, a déclaré le porte-parole Chris Zhou.

Langrish a déclaré que le principal succès de l’AECG a été de formaliser les règles concernant le volume important d’échanges que les deux parties faisaient déjà, rendant le Canada moins dépendant des États-Unis.

“Alors que (le président américain Donald) Trump allait et venait et que le protectionnisme devenait à l’ordre du jour, et que nous avions toutes ces difficultés avec la Chine, c’était bien d’avoir cette relation avec l’Europe comme une sorte de couverture”, a-t-il déclaré.

“Cela a envoyé un signal aux milieux d’affaires du Canada et de l’UE, qu’ils étaient tous deux engagés l’un envers l’autre et voulaient que ce travail fonctionne comme un partenariat à long terme.”

Langrish a déclaré que les tendances en matière de délocalisation, d’immigration et d’automatisation ont rendu plus difficile pour les politiciens de vendre des accords commerciaux, qui eux-mêmes deviennent de plus en plus complexes.

C’est parce que les pays ont déjà signé des accords sur l’acheminement des marchandises à travers les frontières avec des taxes réduites. Cela signifie que les négociations commerciales modernes impliquent des sujets plus complexes, tels que la réglementation technologique, les qualifications de la main-d’œuvre et les règles de concurrence.

“L’ère du big bang des accords commerciaux est révolue”, a déclaré Langrish.

L’AECG est en préparation depuis 2004, le gouvernement Harper ayant signé l’accord initial en 2014.

En 2016, les pourparlers de ratification ont échoué lors d’un conflit régional en Belgique.

À cette époque, l’ancienne ministre du Commerce Chrystia Freeland a quitté les négociations, donnant une interview émouvante dans laquelle elle a retenu ses larmes. L’interview a attiré l’attention sur tout le continent et les pourparlers ont repris leur cours en quelques jours.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra au Canada ce mois-ci. Sa visite a été reportée après que la mort de la reine Elizabeth ait retardé diverses réunions internationales.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.