Cet utilisateur de Twitter veut jumeler SRK-Anne Hathaway dans un film et nous sommes là pour ça

Pour beaucoup, la superstar Shah Rukh Khan est l’incarnation ultime de la romance. Avec des films comme Dilwale Dulhania Le Jayenge, Dil Toh Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Kal Ho Naa Ho et Veer-Zaara, il a fait pâlir ses fans et a gagné l’épithète de “le roi de la romance”. Il a inspiré une foule de jeunes acteurs de Bollywood, parfois par ses talents d’acteur et parfois, simplement en étant l’icône de l’amour. L’acteur a travaillé avec la plupart des actrices de Bollywood. Cependant, un fan de Twitter a suggéré une nouvelle théorie pour le roi de la romance où elle veut désespérément qu’il travaille avec l’actrice hollywoodienne Anne Hathaway.

S’adressant à Twitter, August Blue a écrit: «Les imaginer ensemble dans une histoire d’amour se déroulant dans une ville vallonnée..Nainital. Parler en anglais indo-américain. Assis sur un de ces bancs verts, les doigts entrelacés. En regardant le jheel. Discuter de l’épicerie, appeler le plombier, aller chercher leur fille après l’école.” La suggestion, depuis lors, est devenue virale avec plus de 300 000 vues. Jetez un œil :

“J’ai un scénario pour lui et Jennifer Lawrence a mis en place à Prague une belle histoire d’amour avec une tournure intense”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Pourquoi suis-je si attirée là-dedans ?? Je l’imagine déjà avec La musique de fond d’Ar Rahman.” Voici quelques réponses :

Landour. C’est une nouvelle enseignante à l’école de Woodstock. C’est un écrivain veuf. Ils sont à la fois seuls et aliénés. Ils se rencontrent parce qu’il la sauve d’un gang de singes bandar terriblement agressifs le long de la route secondaire ombragée par des arbres deodar qui surplombe l’Himalaya, au crépuscule. https://t.co/Wjw7YoRcO5— Dr Katherine Schofield 🇬🇧🇦🇺 (@katherineschof8) 28 janvier 2023

Pendant ce temps, plus tôt, un utilisateur de Twitter a suggéré que SRK devrait travailler avec l’actrice de Bollywood Shefali Shah. “Écoutez-moi. Une comédie romantique où deux meilleurs amis adolescents ont créé leurs parents célibataires respectifs, SRK et Shefali Shah”, a-t-elle écrit dans son fil Twitter. Plus loin dans le fil, elle a également publié ses photos en écrivant : films quand parce que regarde-le.”

Plus tôt, un fil devenu viral montrait des gens regardant SRK avec une admiration totale. “Un groupe de personnes regardent le shah rukh khan comme s’il était amoureux”, lit-on dans la légende. Sur les images, vous pouvez voir l’actrice Aishwarya Rai, l’acteur Ranveer Singh, Deepika Padukone, Sunny Leone, Kajol et bien d’autres.

